Prima banka zvýšila deväťmesačný zisk o šesť percent

Prima banka je jednou z mála bánk na Slovensku, ktorej sa v deviatich mesiacoch podarilo zvýšiť ziskovosť. Jej čistý zisk stúpol medziročne o 6 % na 14 mil. eur. Čisté úrokové výnosy, ktoré tvoria najväčšiu časť výnosov, síce klesli o 9 % na 41 mil. eur, avšak čistý výnos z poplatkov a provízií vzrástol o 17,2 % na 19,2 mil. eur. Banka mala zároveň mierne vyšší zisk z finančných operácií a všeobecné prevádzkové náklady poklesli.

A ani čistá tvorba rezerv a opravných položiek nebola v Prima banke ku koncu septembra výrazne vyššia. Medziročne podľa účtovnej závierky stúpla z úrovne 3 mil. eur na 4,54 mil. eur. Viaceré banky už aktuálne pristúpili k zvýšenej tvorbe opravných položiek. Tie tvoria v prípade možných očakávaných úverových strát. Rast zlyhaných úverov teda pre banky znamená, že musia vytvárať vyššie opravné položky.

O spoločnosti

Prima banka Slovensko pôsobí na slovenskom trhu od roku 1993 a v rámci doterajšieho fungovania spoločnosti je to už jej tretí názov. V máji 2000 sa majoritným akcionárom, v tom čase Prvej komunálnej banky, stala finančná skupina Dexia. Pod názvom Prvá komunálna banka vystupovala do konca septembra 2003, následne sa zmenila na Dexia banku Slovensko. Skupina Dexia v závere roka 2010 predala svoj podiel investičnej skupine Penta. Od januára 2012 sa Dexia banka zmenila na Prima banku. So Sberbank Slovensko sa Prima banka zlúčila 1. augusta 2017.