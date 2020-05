Prima banka zvýšila štvrťročný zisk na viac ako 4 mil. eur

Prima banka uzatvorila prvý štvrťrok s čistým ziskom 4,1 mil. eur, ktorý v medziročnom porovnaní zvýšila o 2,4 %. Ako informovala banka, spoločnosť pokračovala v raste, keď poskytla podľa jej vyjadrení historicky najväčší objem nových hypoték vrátane prenosov hypoték z iných bánk. Historicky najvyšší bol podľa Prima banky aj rast celkových vkladov.

Celkové úvery rástli medziročne o 13,7 % na viac ako 3,7 mld. eur, pričom kľúčové pre tento rast boli najmä hypotéky a prenosy hypoték z iných bánk. Celkové portfólio hypoték Prima banka v medziročnom porovnaní zvýšila o 18,8 % na takmer 2,8 mld. eur. Celkové vklady klientov medziročne rástli o 6,1 % na 3,4 mld. eur. Za týmto rastom stojí najmä zvýšený počet klientov, ktorí s bankou aktívne bankujú, čo prispelo k medziročnému rastu vkladov obyvateľstva o 7,9 % na 2,4 mld. eur.

Široká sieť pobočiek

Za konzistentným rastom je vedľa tradičných produktových konkurenčných výhod aj široká pobočková sieť Prima banky, ktorá ponúka 122 pobočiek a viac ako 300 bankomatov. Prima banka je bankou s treťou najväčšou sieťou pobočiek a bankomatov a ako jediná banka pokrýva svojimi pobočkami všetkých 79 okresov Slovenska.

Kľúčové údaje k 31. marcu 2020 – medziročné porovnanie:

• medziročný nárast objemu úverov o 13,7 % na 3 757 mil. €

• medziročný nárast objemu retailových úverov o 16,4 % na 2 953 mil. €

• medziročný nárast vkladov o 6,1 % na 3 378 mil. €

• medziročný nárast retailových vkladov o 7,9 % na 2 406 mil. €

• silná kapitálová primeranosť 17,94 %, kapitál Tier-I na úrovni 16,79 %

• medziročné zlepšenie hospodárskeho výsledku o 2,4 % zo 4 mil. € na 4,1 mil. €

O spoločnosti

Prima banka Slovensko pôsobí na slovenskom trhu od roku 1993 a v rámci doterajšieho fungovania spoločnosti je to už jej tretí názov. V máji 2000 sa majoritným akcionárom, v tom čase Prvej komunálnej banky, stala finančná skupina Dexia. Pod názvom Prvá komunálna banka vystupovala do konca septembra 2003, následne sa zmenila na Dexia banku Slovensko. Skupina Dexia v závere roka 2010 predala svoj podiel investičnej skupine Penta. Od januára 2012 sa Dexia banka zmenila na Prima banku. So Sberbank Slovensko sa Prima banka zlúčila 1. augusta 2017.