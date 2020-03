Prioritou ministra musí byť boj s následkami koronavírusu, potom má podľa odborníkov upratať v rozpočte

Prioritou nového ministra financií, tak ako jeho ďalších kolegov v novom kabinete, musí byť predovšetkým prekonanie hospodárskych následkov šírenia nového koronavírusu. Zhodujú sa na tom ekonómovia ako aj predstavitelia podnikateľských združení. Následne by sa mal už oznámený nový minister Eduard Heger podľa nich pozrieť najmä na rozpočet, ktorý už pred pandémiou koronavírusu nezodpovedal realite.

Klub 500, ktorý združuje väčšie podniky nad 500 zamestnancov hovorí, že s Eduardom Hegerom boli v kontakte už pred voľbami a dohodli sa, že budú spolupracovať a spoločne diskutovať o príprave programového vyhlásenia vlády. Aktuálna priorita je však jasná a tou je preklenutie krízového obdobia v súvislosti so šírením nového vírusu. Podobne to vníma aj Radovaň Ďurana z INESS, podľa ktorého si žiaden z ministrov ani v zlom sne nevedel predstaviť, že nastúpi do tak zložitých podmienok. „Na stole ich čaká zamrznutá ekonomika a rozsiahle dedičstvo po predchádzajúcej vláde. Nielen v podobe vysokého deficitu, ale aj v množstve nezmyselných a neefektívnych regulácií. Financie na rozpočtové priority budú musieť hľadať najmä v úsporách,“ uviedol pre agentúru SITA.

Rezerva chýba

Nový kabinet sa tak bude musieť zamerať najmä na podporu vírusom poškodených ľudí a firiem. Prekážkou pre nového ministra financií však podľa Petra Goliaša z inštitútu INEKO bude, že odchádzajúca vláda nevyužila uplynulé štedré roky na vytvorenie rezervy na horšie časy. Verejné financie preto poskytujú iba obmedzený priestor na zmiernenie dôsledkov krízy. „Prioritne by mali byť opatrenia zamerané na dočasné úľavy, napríklad pri platení daní a odvodov, prípadne záväzkov z úverov tak, aby mali z dlhodobého pohľadu čo najmenší dopad na verejné financie. Napriek tomu je reálne očakávať, že kríza prehĺbi deficit verejných financií a zvýši verejný dlh,“ uviedol pre agentúru SITA Goliaš.

Zároveň popri krokoch na zmiernenie dôsledkov krízy však bude musieť nový minister podľa Goliaša pristúpiť aj k úsporným opatreniam, aby sa prudko nezvyšoval deficit. „Tieto by mali zahŕňať viazanie, či spomalenie rastu vybraných výdavkov, vrátane mzdových výdavkov pre zamestnancov vo verejnej sfére, odklad, či zrušenie menej naliehavých verejných obstarávaní,“ tvrdí Goliaš. Na mieste by podľa neho bola aj revízia rozpočtu ako takého, keďže je ďaleko od reality. „Rozpočtu by výrazne pomohlo zrušenie 13. dôchodkov, či ďalších dávok a dotácií, ktoré priamo nepomáhajú ľuďom najviac postihnutým krízou,“ dodal.

Rozpočet je potrebné prerobiť

Podobný názor na rozpočet má aj výkonný riaditeľ Podnikateľskej aliancie Slovenska Peter Serina. Minister financií by mal totiž podľa neho jednoznačne prerobiť rozpočet, pravdivo informovať občanov o skutočnom stave verejných financií a o reálnej prognóze ich vývoja pri realizácii takzvaných sociálnych balíčkov a mal by sa dať do ich sanovania. „Dovolím si povedať aj to, že by nemal rozvrat verejných financií obhajovať koronavírusom. Tým sa totiž dá v súčasnosti obhájiť aj štátny bankrot,“ dodal Serina.