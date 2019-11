Privatbanka zvýšila deväťmesačný zisk na takmer 8 mil. eur

Privatbanka ku koncu septembra rástla. Podľa účtovnej závierky jej deväťmesačný čistý zisk stúpol o 11,5 % na 7,86 mil. eur. Banka mierne navýšila čisté úrokové výnosy, a to o 3,4 % na 10,4 mil. eur. Výraznejšie však banka zarábala na poplatkoch, keď prijaté poplatky a provízie vzrástli o 16,3 % na 10,1 mil. eur.

Stav klientských úverov sa zvýšil o 9,1 % na 413,5 mil. eur a záväzky voči klientom stúpli o 11,1 % na 602,4 mil. eur.

Zisk by mal rásť aj v tomto roku

V minulom roku dosiahla banka zisk 8,43 mil. eur pri poklese o 10,7 %. Banka dosiahla podľa jej vyjadrení vo väčšine ukazovateľov hospodárske výsledky v súlade so stanoveným plánom, pričom plánovaný zisk po zdanení výrazne prekročila. Na celý tento rok si banka naplánovala, že dosiahne čistý zisk 8,9 mil. eur, čo by v porovnaní so skutočnosťou minulého roka znamenalo mierny nárast zhruba o 6 %.

Privatbanka, ktorá do konca októbra 2005 vystupovala pod názvom Banka Slovakia, vznikla zakladateľskou zmluvou 2. augusta 1995. V roku 2003 sa jej majoritným akcionárom stala rakúska banka Meinl Bank AG. O slovenskú banku prejavila záujem finančná skupina Penta a v prvej polovici júla 2007 koncentráciu schválil Protimonopolný úrad SR. V súčasnosti už vlastní skupina Penta v Privatbanke 100 % akcií. Banka sa špecializuje na poskytovanie služieb privátneho bankovníctva. Druhou hlavnou oblasťou činnosti banky je korporátne bankovníctvo.