Proces antikorona úverov by sa mal podľa Sulíka zjednodušiť

Proces vybavovania úveru v rámci antikorona programu by sa mal zjednodušiť. Na stredajšej tlačovej konferencii to potvrdil minister hospodárstva Richard Sulík. Reagoval tak na informácie, že proces získania prostriedkov z tohto programu je stále pomalý a podnikatelia sa nedostávajú k pomoci.

Slovak Investment Holding spolu s bankami budú hľadať konkrétne možnosti, ako proces urýchliť a zjednodušiť. „Expertné stretnutie bude čoskoro,“ doplnil Sulík.

Prvé úvery už boli poskytnuté, zatiaľ je ich však málo. „Počet už naozaj poskytnutých úverov sú jednotky kusov, len to nabieha,“ povedal Sulík. No čoskoro by tie počty mali podľa neho rásť.

Pobočky sú zaškolené

V bankách sa uskutočňujú školenia, zamestnanci na pobočkách už majú podľa Sulíka dostatočné informácie. „Zamestnanci bánk už presne vedia, čo robiť, keď sa klient na nich obráti v tejto veci,“ skonštatoval Sulík.

Napríklad v Slovenskej sporiteľni požiadalo o antikorona úver takmer tisíc ľudí. VÚB banka má tiež podobné počty. „Je o to záujem, banky chcú poskytnúť úvery. Len je to vec, ktorej treba dopomôcť,“ dodal Sulík.

Cieľom je pomôcť podnikateľom

Antikorona záruka je nový finančný nástroj, ktorý spoločnosť Slovak Investment Holding pripravila s cieľom pomôcť podnikateľom vysporiadať sa s aktuálnou situáciou. Zvýhodnené úverové financovanie je určené pre podnikateľov, ktorých fungovanie je ovplyvnené priamo pandémiou alebo karanténnymi opatreniami zameranými na zamedzenie šírenia nového koronavírusu.

Preklenovacie úvery by mali pomôcť firmám prekonať finančné ťažkosti spôsobené núteným zatvorením alebo obmedzením prevádzky a i napriek krízovej situácii udržať pracovné miesta. O úver môžu podnikatelia požiadať prostredníctvom svojej banky, ktorá celý proces administruje.

Ako prvá podpísala zmluvu s holdingom ešte v polovici apríla Slovenská sporiteľňa. Okrem Slovenskej sporiteľne sa k programu pridali aj VÚB banka, BKS Bank, UniCredit Bank, Oberbank, ČSOB a OTP Banka. Program antikorona záruka zahŕňa nevyužité eurofondy vo výške 338 mil. eur, pričom celková suma v spolupráci s bankami predstavuje dokopy 845 mil. eur.