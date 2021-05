Rast slovenskej ekonomiky analytikov príjemne prekvapil, pomohol zahraničný dopyt

Slovenská ekonomika v prvom štvrťroku vzrástla, čo prekonalo aj očakávania ekonomických analytikov. Rast bol však mierny, o 0,3 %. Za celý tento rok analytici očakávajú výraznejší rast. Po roku strávenom v recesii sa teda našej ekonomike podarilo dostať opäť do kladných čísiel. Je predpoklad, že sa pod to podpísal hlavne zahraničný dopyt, ale aj bázický efekt.

Očakáva sa rast HDP

Pri porovnávaní prvých kvartálov 2020 a 2021 je podľa analytičky Wood & Company Evy Sadovskej potrebné pripomenúť, akým spôsobom boli zasiahnuté pandémiou a opatreniami. Vlani našu ekonomiku postihla koronakríza naplno až v marci. Tento rok bol pandémiou a prísnymi opatreniami ovplyvnený celý prvý štvrťrok. „Napriek tomu sa našej ekonomike podarilo medziročne mierne rásť,“ skonštatovala Sadovská.

Analytička 365.bank Jana Glasová predpokladá, že aj v druhom kvartáli sa nášmu hospodárstvu podarí dosiahnuť rast HDP, a to výraznejší ako v prvom štvrťroku. Bude to možné aj vďaka slabej báze z minulého roka. Prepad HDP v 2. kvartáli 2020 bol totiž najsilnejší, na úrovni takmer – 11 %. K rastu HDP však bude podľa nej naďalej prispievať priemysel a pridá sa aj sektor služieb, ľudia sa zároveň začínajú vracať k odloženej spotrebe. Za celý tento rok 365.bank očakáva, že rast nášho HDP dosiahne úroveň okolo 4 %.

Riziká naďalej prináša najmä pandémia

Spoločnosť UniCredit Bank počítala pôvodne s tohtoročným rastom ekonomiky na úrovni 2,7 %, avšak tento bude v najbližších týždňoch revidovať smerom nahor. Predbežne zhruba o jeden percentuálny bod. „Riziká do budúcich štvrťrokov prináša stále najmä pandémia, ale z rastu môžu významnejšie ukrajovať i problémy na ponukovej strane – pandémiou narušené globálne subdodávateľské reťazce,“ povedal analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák.

Už v druhom štvrťroku by zotavovanie slovenskej ekonomiky mal pribrzďovať globálny nedostatok čipov, ktorý sa najmä v máji podpísal aj na odstávke časti slovenského automobilového priemyslu. „Problémy s polovodičmi by pritom nemuseli mať len krátkodobý charakter a vo vracajúcich sa vlnách by mohli pretrvať i niekoľko kvartálov. To by mohlo komplikovať prípadné uzatváranie dočasných výpadkov v nasledujúcich mesiacoch a podpísať sa nielen na štvrťročných číslach priemyslu, ale i jeho celoročných číslach,“ myslí si analytik.