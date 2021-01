Rezort financií chce v tomto roku naštartovať reformy

V tomto roku je potrebné podľa rezortu financií naštartovať reformy. Ako na stredajšej tlačovej konferencii povedal minister financií Eduard Heger, zamerať sa chcú na daňovo-odvodovú reformu a v najbližších týždňoch predstavia bližšie plány. Druhou oblasťou je dôchodková reforma a v neposlednom rade reforma rozpočtovej zodpovednosti. Podľa Hegera sú potrebné rozpočtové pravidlá, ktoré budú štát chrániť pred nezodpovednými vládami. Taktiež to bude príprava konsolidácie na najbližšie roky, pretože dlh krajiny je privysoký.

Nastavenie daní a odvodov musí podľa ministra financií ľudí motivovať k pracovnej aktivite. Daňová reforma by preto mala smerovať k nižšiemu zaťaženiu práce a pracovnej aktivity a k vyššiemu zdaneniu majetku a spotreby. Konkrétne návrhy však minister financií nespomenul. Za dôležitú Heger považuje aj dôchodkovú reformu, ktorú má na starosti ministerstvo práce a sociálnych vecí pod vedením Milana Krajniaka (Sme rodina). Dôchodkový systém by mal byť podľa ministra financií „skutočnou sociálnou istotou pre seniorov, a nie marketingovým nástrojom“. Zdôraznil požiadavku, aby bol penzijný systém dlhodobo udržateľný.

Rok reštartu

„Sme na začiatku roka 2021 a máme za sebou historicky najťažší rok 2020. Potrebujeme naštartovať reformy,“ povedal Heger. Tento rok teda vníma ako rok reštartu. A okrem plánu obnovy sa budú venovať aj spomínaným oblastiam. Je totiž potrebné podľa ministra začať dobiehať vyspelé krajiny Európskej únie. Jedna z kľúčových reforiem, ktorá stojí podľa štátneho tajomníka ministerstva financií Ľuboša Jančíka tesne pred bránami finále, sa týka výdavkových limitov, resp. dlhovej brzdy. „Ak by sme ich mali už pred desiatimi rokmi, oveľa jednoduchšie by sa nám bojovalo s krízou, lebo by sme mali dlh nižší asi o 10 miliárd,“ povedal Jančík.

Ako na odľahčenie povedal štátny tajomník rezortu financií Marcel Klimek, v živote sú len tri istoty, a to dane, farba pleti a smrť. „Prekvapivo v druhej a tretej sa javí, že zdravotníctvo a medicína prinesie zmeny, doteraz sa však ľudstvu nepodarilo vyriešiť, ako financovať štát inak než formou daní. A keďže je tu istota daní, je našou povinnosťou po pätnástich rokoch reformného spánku prísť s reformou daní a odvodov tak, aby sme boli pripravení na vízie 21. storočia,“ dodal Klimek.