Rezort financií musí zreálniť tohtoročný rozpočet, pracuje už aj na tom budúcoročnom

Tohtoročný rozpočet sa bude meniť. Ministerstvo financií totiž pracuje na jeho úprave a ako uvádza, zreálnení do dnešných pomerov. „Koronakríza spôsobila veľké problémy a rezort na ne musí adekvátnym spôsobom reagovať,“ uviedlo pre agentúru SITA ministerstvo financií. Potvrdil to aj šéf rezortu Eduard Heger pred stredajším rokovaním vládneho kabinetu. Rozpočet na tento rok bol totiž podľa neho od začiatku ilúzia, ktorú nebolo možné naplniť. „Deficit bol vzdialený na 2 miliardy eur od pôvodného plánu a s koronou sa ten rozpočet úplne rozsypal. V tomto momente budeme musieť stavať ten rozpočet nanovo na celý tento rok,“ povedal s tým, že momentálne rokuje s jednotlivými ministerstvami, aby v rozpočte vedeli reálne naprojektovať ich potreby.

Ministerstvo financií však paralelne musí pracovať aj na rozpočte na budúci rok. Už teraz je zrejmé, že štát bude musieť šetriť stovky miliónov eur, aby udržal slovenské verejné financie ako tak na uzde a vošiel sa aj do európskych rozpočtových pravidiel. Konkrétne konsolidačné opatrenia sú momentálne témou rokovaní na jednotlivých ministerstvách. Či sa budú zvyšovať aj dane, minister nekomentoval. Tvrdí však, že nová vláda sa chce sústrediť predovšetkým na úspory v samotnom fungovaní štátu.

Štát pôjde podľa Hegera príkladom

„Štát bude robiť to, čo tu vlády doteraz nerobili, obzvlášť vlády Smeru, že bude šetriť na sebe. Teda na tovaroch a službách, tam predpokladáme pomerne významnú úsporu, pretože keď to očakávame od ľudí, musí byť aj štát v tomto príkladný a určite sa budeme snažiť rozpúšťať rôzne predražené zmluvy, ktorých sme našli na ministerstvách nie málo,“ povedal Heger.

Zatiaľ jediným náčrtom, kam by sa mali slovenské verejné financie v najbližších rokoch uberať, tak je vládou schválený Program stability na roky 2020 až 2023. Podľa neho má deficit verejných financií v tomto roku vystreliť až na 8,4 % HDP, v budúcom roku by mal dosiahnuť 4,9 % HDP a postupne by mal klesať pod 3 % HDP v roku 2023.

Samotné ministerstvo však momentálne pripúšťa, že čísla sa v aktuálnej nejasnej situácii môžu ešte meniť. „Program stability je dôležitý dokument, ktorý určuje predovšetkým, akým smerom sa bude uberať budúcoročný rozpočet verejnej správy. V tejto chvíli je ale ešte predčasné hovoriť o konkrétnych číslach. Momentálne čakáme na ďalšiu makroprognózu a prognózu daní a odvodov, ktoré ukážu, aký bude skutočný prepad ekonomiky a podľa toho bude rezort financií vedieť, čo všetko si budeme môcť dovoliť,“ uviedlo ministerstvo.