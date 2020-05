Rozpočtová rada odhaduje v druhom kvartáli 11-percentný prepad hospodárstva

Prepad slovenského hospodárstva by sa mal v druhom štvrťroku prehĺbiť na 11 %. V májovej krátkodobej prognóze ekonomiky to predpovedá Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ). V prvom štvrťroku pritom podľa rýchleho odhadu Štatistického úradu SR hrubý domáci produkt Slovenska medziročne klesol o 4,1 %. Tento údaj sa bude ešte spresňovať začiatkom júna. Podľa rozpočtovej rady by to však znamenalo, že ekonomický rast by sa za celý prvý polrok prepadol o 7,6 %, čo je blízko odhadu Výboru pre makroekonomické prognózy z apríla tohto roku, ktorý je na úrovni 8,2 %. „Dno nastane na prelome prvého a druhého štvrťroka a oživovanie bude pomalé,“ odhaduje rozpočtová rada.

Spotreba domácností smeruje do medziročného poklesu

Prudký prepad vývozu a dovozu od začiatku roka je podľa rozpočtovej rady postupne sprevádzaný prepadom domáceho dopytu. „Investičná činnosť poľavuje v súlade s cyklom už od prvého štvrťroku 2020, zatiaľ čo spotrebiteľský dopyt sa drží v kladných číslach. V druhom štvrťroku spotreba domácností smeruje do medziročného poklesu, pri investíciách, exportoch a hrubom domácom produkte môžeme očakávať v druhom štvrťroku až dvojciferné prepady,“ uvádza sa v krátkodobej prognóze RRZ s tým, že inflácia postupne slabne a dostáva sa pod úroveň 2 %.

Oslabenie ekonomiky sa prenáša aj na trh práce. Kým na prelome rokov 2019 a 2020 sa medziročný rast zamestnanosti udržiaval blízko nuly, v druhom štvrťroku podľa krátkodobej prognózy skončí pokles zamestnanosti už hlbšie pod nulou a do konca roka sa bude postupne prehlbovať až k mínus 4 %. „Bod obratu na trhu práce potvrdil i prudký nárast krátkodobo nezamestnaných v apríli o 33 tisíc osôb, čo je rýchlejšie tempo, ako pri príchode globálnej krízy v roku 2008,“ dodáva rozpočtová rada.