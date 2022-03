Rusko sa nevie dostať k polovici štátnych rezerv, Kremeľ podcenil Západ a na sankcie sa nepripravil

Západné sankcie znemožnili Rusku prístup k 300-miliardám dolárov v zlate a devízových rezervách, čo je takmer polovica z celkových ruských rezerv v objeme 640-miliárd dolárov. Ako uvádza web kp.ru, povedal to ruský minister financií Anton Siluanov.

Západ Rusko prekvapil

Ako uviedol Alexej Zubec, riaditeľ Inštitútu pre sociálny a ekonomický výskum Finančnej univerzity pri vláde Ruskej federácie, nikto si nemyslel, že sa Západ odhodlá k takýmto rozsiahlym sankciám.

„Základný scenár, podľa ktorého naša vláda konala, nepredpokladal možnosť zmrazenia našich aktív v cudzej mene. Ak by o tom centrálna banka vedela, prijala by opatrenia na premenu peňazí na zlato, jüan alebo inú menu,“ povedal Zubec.

Kremeľ ťaží z predaja ropy či plynu

Dodal, že Rusku sa podarilo previesť časť rezerv z dolárov na eurá, keďže sa verilo, že Európania nie sú voči Rusku takí tvrdí, no ani tento plán podľa neho nevyšiel.

Tvrdí, že Rusko sa zatiaľ nedostalo do kritickej situácie, keďže má príjmy z predaja ropy, nerastných surovín a plynu, no keby podľa neho „skolabovala“ ropa, zmrazené rezervy by už Rusko pocítilo.