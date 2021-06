Šéf 365.bank Andrej Zaťko: Pandémia zmenila správanie klientov, všetko smeruje k ďalšej digitalizácii

Pandémia priniesla do podnikania v bankovníctve zásadné zmeny. Od bežnej prevádzky, až po správanie klientov.

„Za posledný rok nastúpili ľudia, ktorí v živote v banke neboli, lebo nastúpili rovno do home office a dnes prvýkrát prichádzajú do banky a prvýkrát naživo spoznávajú svojich kolegov,“ opisuje skúsenosti z posledných mesiacov šéf Poštovej banky a 365.bank Andrej Zaťko.

Home office však už zrejme zostane aj v bankovníctve štandardom. Poštová banka už dokonca uvoľnila časť svojich kancelárskych priestorov.

Pandémia však okrem dopadov na bežnú prevádzku priniesla do bankovníctva aj zásadné zmeny v samotnom podnikaní a tiež v správaní klientov. „Ľudia v prvom rade menej míňali, menej vyberali hotovosť, menej si brali úvery, najmä spotrebné. Na druhej strane viac platili cez internet a viac začali používať digitálne a mobilné aplikácie,“ tvrdí Zaťko. Všetko tak podľa neho smeruje k ďalšej digitalizácii bankového sektora a obmedzovaniu platieb v hotovosti.

V rozhovore pre portál Webnoviny.sk približuje aj to, čo bude pre klientov znamenať repozicioning v rámci skupiny Poštovej banky a teda fakt, že pobočky Poštovej banky preberie 365.bank. Prezrádza tiež, ako dopadli odklady splátok úverov počas pandémie, prečo sa aktuálne tak darí hypotékam, do čoho ľudia investujú, ale aj to, či 365.bank plánuje expandovať za hranice Slovenska.