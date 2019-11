Sektor poisťovní čelí podľa NBS viacerým dlhodobým rizikám

Sektor poisťovní čelí viacerým dlhodobým rizikám. Konštatuje to Národná banka Slovenska v novembrovej správe o finančnej stabilite. Pre nižší výnos aktív, ako sa pôvodne očakával, sú poisťovne nútené dotvárať rezervy, a to najmä v životnom poistení. Ide podľa centrálnej banky o prirodzený dôsledok pretrvávajúceho prostredia nízkych úrokových sadzieb. Negatívne to však podľa banky vplýva na ich ziskovosť, pričom čistý zisk poisťovní ku koncu júna medziročne poklesol o 21 %.

V oblasti neživotného poistenia zisk mierne vzrástol, no hrubé predpísané poistné v neživotnom poistení podľa Národnej banky Slovenska výrazne spomalilo svoj medziročný rast. Z úrovne rastu 11 % ku koncu júna 2018 pokleslo na 3,4 % k júnu 2019. Išlo predovšetkým o zmeny v poistení motorových vozidiel. Naopak, poistné v poistení majetku mierne stúplo.

Vplyv poistného odvodu

Segment neživotného poistenia je pod tlakom pre novú daň. Aj keď z technického hľadiska je to podľa centrálnej banky modifikácia existujúceho odvodu časti poistného z neživotného poistenia, daň z neživotného poistenia má jasne širšiu bázu zmlúv, na ktoré sa vzťahuje. „Nová daň znižuje zisk a v niektorých segmentoch aj dopyt klientov, čo vplývalo na spomalenie rastu poistného. Tým sa ešte viac zvýrazňuje problém dlhodobej stratovosti poistenia áut,“ konštatuje centrálna banka.

Významným štrukturálnym rizikom podľa národnej banky je, že veľkú časť vlastných zdrojov tvorí nestála zložka očakávaných ziskov z budúceho poisteného, ktorá nedokáže efektívne pokryť prípadné náhle neočakávané straty. Po náraste z roku 2018, keď podiel tejto zložky prekročil 60 %, nastal jeho pokles na približne 50 % celkového použiteľného kapitálu. „Napriek tomu zostáva trhový podiel uvedenej zložky najvyšší v rámci krajín Európskej únie a predstavuje významné riziko pre odolnosť poistného sektora,“ uviedla Národná banka Slovenska.