Slovak Investment Holding prichádza s druhým programom finančnej pomoci pre podniky

Slovak Investment Holding (SIH) prichádza s druhým programom finančnej pomoci pre slovenské podniky na zmiernenie dopadov pandémie COVID-19. V pondelok zverejnil výzvu pre finančné inštitúcie na zapojenie sa do „SIH antikorona záruka 2“. Cieľom je poskytovanie zvýhodnených preklenovacích úverov, ktoré by mali firmám pomôcť vysporiadať sa s finančnými ťažkosťami spôsobenými koronakrízou a udržať pracovné miesta. Ako ďalej priblížil SIH, nástroj je financovaný z dvoch zdrojov, a to z Európskych štrukturálnych a investičných fondov s alokáciou 347 mil. eur a zo zdrojov štátnych finančných aktív s výškou alokácie podľa potrieb bánk a celkovým limitom 1,75 mld. eur.

O zapojenie sa do SIH antikorona záruka 2 budú môcť požiadať všetky finančné inštitúcie s platnou bankovou licenciou a oprávnením poskytovať úvery na Slovensku. SIH pritom očakáva prejavenie záujmu zo strany bánk v najbližších týždňoch a poskytovanie prvých úverov počas júla. „Prostredníctvom finančného nástroja budú poskytované nové preklenovacie úvery podnikom (počas prvého roka zahŕňajúce odklad splátok istiny aj úroku) so splatnosťou 2 až 6 rokov a maximálnou výškou úveru 2 mil. eur,“ informuje.

Úroky budú limitované

Maximálne úrokové sadzby budú pre mikropodniky vo výške 3,9 % p.a. a pre ostatné podniky 1,9 % p.a. Na úver sa aplikuje poplatok za záruku vo výške závislej od splatnosti úveru, ktorý bude podniku odpustený, ak udrží zamestnanosť. Podporené podniky budú môcť úverové zdroje použiť na financovanie svojich prevádzkových, ako aj investičných potrieb.

Slovak Investment Holding je akciová spoločnosť v 100-percentnom vlastníctve štátu. Jej hlavným poslaním je podpora strategických verejných i súkromných investícií na Slovensku v oblasti infraštruktúry, energetickej efektívnosti, odpadového hospodárstva, sociálnej ekonomiky, malých a stredných podnikov, zdravotníctva a kultúrneho a kreatívneho priemyslu. Finančné prostriedky na realizáciu investícií čerpá z Európskych Štrukturálnych a Investičných Fondov. SIH financuje projekty výlučne pomocou finančných nástrojov, teda návratnou formou a nie grantovým spôsobom.