Slovak Investment Holding sa na finančnej pomoci pre malé a stredné podniky dohodol aj s UniCredit Bank

Slovak Investment Holding (SIH) sa na finančnej pomoci pre malé a stredné podniky dohodol aj s UniCredit Bank. SIH antikorona záruku tak podpísala ďalšia komerčná banka. „Teší nás, že sa do záručnej schémy SIH antikorona záruka pripojil ďalší významný člen slovenského bankového sektora – UniCredit Bank. Je to dlhoročný partner SIH pri podpore malých a stredných podnikov,“ uviedol podpredseda predstavenstva a Investičný riaditeľ SIH Peter Dittrich. Ako dodal, zvýhodnenými úvermi tak bude možné podporiť ešte viac spoločností, ktoré sa momentálne vplyvom externých okolností dostali do komplikovanej situácie.

Ako konštatoval člen predstavenstva a riaditeľ divízie firemného a investičného bankovníctva Slavomír Beňa, v UniCredit Bank sa dlhodobo zameriavajú na malé a stredné firmy. Naštartovanie ekonomiky je podľa neho nateraz najdôležitejšia úloha. „Preto mám radosť, že môžeme byť súčasťou nového programu SIH antikorona záruka, ktorého hlavným cieľom je pomôcť podnikateľom, malým a stredným firmám prekonať zložité obdobie zapríčinené pandémiou. Je pre nás dôležité robiť to, čo je správne a prostredníctvom tohto programu sa môžeme spoločne podieľať na ekonomickej obnove Slovenska,“ dodal.

Počet zapojených bánk rastie

Zmluvu o SIH antikorona záruke s holdingom už podpísali BKS Bank, Všeobecná úverová banka (VÚB) a Slovenská sporiteľňa. Hlavným cieľom „SIH antikorona záruky“ je pomôcť čo najväčšiemu počtu malých a stredných podnikateľov vysporiadať sa s finančnými ťažkosťami spôsobenými súčasným stavom a napriek krízovej situácii udržať pracovné miesta. O úver budú môcť požiadať prostredníctvom svojej banky, ktorá bude celý proces administrovať. Informácie o ďalších finančných inštitúciách, ktoré sa zapoja do tohto finančného nástroja, budú priebežne zverejňované na webe holdingu.

SIH je akciová spoločnosť v 100-percentnom vlastníctve štátu. Jej hlavným poslaním je podpora strategických verejných i súkromných investícií na Slovensku v oblasti infraštruktúry, energetickej efektívnosti, odpadového hospodárstva, sociálnej ekonomiky, malých a stredných podnikov, zdravotníctva a kultúrneho a kreatívneho priemyslu. Finančné prostriedky na realizáciu investícií čerpá z Európskych Štrukturálnych a Investičných Fondov. SIH financuje projekty výlučne pomocou finančných nástrojov, teda návratnou formou a nie grantovým spôsobom.