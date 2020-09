Slovenská ekonomika vstupuje do rizikovej jesene podľa RRZ silnejšia, ako sa očakávalo

Slovenská ekonomika sa v treťom štvrťroku vyvíja výrazne lepšie, ako sa očakávalo. Konštatuje to vo svojej prognóze Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ). Po doterajšom prepade očakáva v treťom štvrťroku medzikvartálny rast, a to až na úrovni 6,8 % HDP. Takýto rast podľa rozpočtovej rady výrazne zmierňuje doterajší prepad ekonomiky. Za tretí štvrťrok je k dispozícii len málo dát, ale podľa nového modelu rozpočtovej rady bude medziročný prepad HDP v treťom štvrťroku oproti druhému takmer polovičný, a to na úrovni mínus 6,5 % HDP.

Júnový odhad výboru pre makroekonomické prognózy očakával za prvé tri štvrťroky kumulatívny medziročný pokles HDP o 11,2 % HDP. Podľa aktuálneho modelu rozpočtovej rady sa však prepad ekonomiky za trištvrte roka mohol zmierniť na 7,8 % HDP. Za tri štvrťroky je kumulatívny odhad ekonomického rastu teda lepší o 3,4 percentuálneho bodu. „Aktuálne oživenie dopytu je rýchle tak v priemysle ako aj v službách, ale k bilanciám z konca roku 2018 chýba ešte takmer polovica cesty,“ konštatuje rozpočtová rada.

Ďalší vývoj Rada pre rozpočtovú zodpovednosť považuje za neistý. Súčasné cyklické oživenie môže byť podľa nich zbrzdené nárastom počtu nakazených v Európe a na Slovensku, čo by oslabilo zahraničný dopyt a mohlo mať negatívne dôsledky aj na spotrebu domácností.