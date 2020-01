Slovenská sporiteľňa v roku 2019 s pozitívnym vývojom prevádzkového výsledku

Vývoj prevádzkového výsledku Slovenskej sporiteľne bol v roku 2019 pozitívny. A to aj napriek extrémne nízkym úrokovým sadzbám, keďže ziskovosť slovenských bánk tvoria prioritne úrokové výnosy. Po troch štvrťrokoch 2019 narástol sporiteľni prevádzkový výsledok medziročne o 3 %. „Klesajúce úrokové výnosy totiž vieme nahradiť vďaka rozširovaniu služieb, najmä v oblasti poistenia. Väčší priestor vidíme aj v asset manažmente. V minulosti sme nevyužívali celý náš potenciál. Dnes vieme lepšie cieliť, klientom pomáhame napĺňať ich potreby, ale zároveň to znamená aj vyššie príjmy pre nás. V budúcnosti môžu pribudnúť ďalšie produkty,“ povedal pre agentúru SITA finančný riaditeľ a člen predstavenstva Slovenskej sporiteľne Pavel Cetkovský.

Silná ekonomika a najmä veľmi pozitívny vývoj na trhu práce – rekordne nízka miera nezamestnanosti a rýchly rast miezd – podporujú rast vkladov domácností. Tie by aj v budúcnosti mali podľa Cetkovského zostať hlavným zdrojom financovania slovenských bánk. „Rast retailových úverov počas roka sa postupne spomaľoval, najmä z dvoch dôvodov. Prvým je vplyv regulácie Národnej banky Slovenska. Druhým je skutočnosť, že veľká časť klientov, ktorá má či mala záujem požičať si, už dnes úver má. Očakávame, že rast retailových úverov dosiahne v nasledujúcich rokoch úroveň 5 až 6 % medziročne,“ konštatuje Cetkovský.

Prioritou je rozvoj digitálnych kanálov

Pre Slovenskú sporiteľňu ostáva v roku 2020 strategickou prioritou rozvoj digitálnych kanálov. „Ako najväčšia digitálna banka chceme prinášať užitočné inovácie, ktoré budú zamerané na zlepšenie klientskeho zážitku. Nielen pre retailových klientov, ale aj korporátnych,“ hovorí Cetkovský. Banky musia podľa neho nájsť cestu, ako aj v nových podmienkach robiť biznis, teda prinášať klientovi napĺňanie jeho potrieb tak, aby to bolo pre ne ziskové.

Kľúčom je v súčasnosti podľa Cetkovského transparentnosť. Klient musí podľa neho vedieť, koľko, za čo a kedy platí. „A musí byť presvedčený, že dostáva adekvátnu protihodnotu, že mu dávame niečo, čo potrebuje. Niečo, čo mu rieši potrebu alebo problém. Pre nás to znamená, že musíme klientov oveľa viac počúvať, aj s nimi oveľa viac hovoriť. A nechceme sa nechať zahltiť a paralyzovať plnením regulatórnych požiadaviek,“ uviedol Cetkovský.

Banku zaťaží vyšší odvod

Hlavné riziká a neistoty, ktorým Slovenská sporiteľňa čelí, vyplývajú najmä z legislatívnych zmien. Za rok 2019 by mala banková daň v sporiteľni dosiahnuť takmer 33 mil. eur. „Odhadujeme, že v roku 2020 by sme mali odviesť takmer 72 mil. eur,“ informuje Cetkovský. Kvôli vyššiemu bankovému odvodu Slovenská sporiteľňa očakáva významný pokles rentability vlastného kapitálu. Čistý zisk banky by mal byť podľa Cetkovského o pätinu nižší. „Pre bankovú daň neplánujeme zvyšovať poplatky, vynaložené peniaze by sme však radšej investovali napríklad do vývoja nových digitálnych služieb pre klientov či do rýchlejších procesov,“ dodal Cetkovský.

Slovenská sporiteľňa je najväčšia slovenská banka. Po podpise zmluvy medzi Ministerstvom financií SR a Erste Bank o predaji majoritného balíka akcií, ktorý sa uskutočnil v januári 2001, sa Slovenská sporiteľňa začlenila do finančnej skupiny Erste.