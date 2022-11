Zdražovanie na Slovensku je už veľmi citeľné. Prieskum ukázal, čo najviac zaťažuje rodinné kasy

Zdražovanie už začína doliehať aj na chod slovenských domácností. Ako ukázal reprezentatívny prieskum pre spoločnosť Home Credit, šesť z desiatich Slovákov hlási výrazne vyššie výdavky, ďalších 35 percent pociťuje miernejší nárast. Rodinné kasy podľa opýtaných najviac zaťažujú predovšetkým neustále dražejúce potraviny a energie.

Neschopnosť splácať úvery

Vyššie výdavky nesú so sebou prirodzene aj riziko, že mnohí nebudú schopní splácať svoje doterajšie záväzky, úvery či pôžičky. Problém s tým môže mať až 60 percent ľudí.

Takmer štvrtina sa takéhoto niečoho obáva veľmi a ďalších 5 percent už s takýmto problémom neschopnosti splácania dlhov v súčasnosti aj zápasí.

Siahanie na úspory

Štyria z desiatich ľudí zatiaľ ešte dokážu vyššie rodinné náklady utiahnuť z bežnej výplaty. Na druhej strane, takmer rovnaký počet ľudí to už nezvláda a musia tak siahať na svoje úspory.

Takmer 15 percent respondentov zase výrazne obmedzuje niektoré výdavky, ďalší si hľadajú druhú prácu a taktiež si peniaze požičiavajú.

Hľadanie dodatočnej práce

Ak by sa už Slováci dostali do problémov so splácaním súčasných úverov, najviac z nich, a to 43 percent, by si hľadalo dodatočnú prácu. Len o niečo menej, takmer 40 percent, by sa obmedzilo v spotrebe alebo v iných výdavkoch.

Tretina by požiadala banku či poskytovateľa pôžičky o zníženie splátky. Je tu ale aj 13 percent takých, ktorí by sa pustili cestou rozpredávania svojho majetku.

Prieskum pre Home Credit Slovakia uskutočnila od 13. do 17. októbra agentúra Stem/Mark na reprezentatívnej vzorke slovenskej populácie 506 respondentov.