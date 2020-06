Slovensko potrebuje reformy a odolnejšiu ekonomiku, tvrdí Heger

Slovensko potrebuje, aby ekonomika bola v budúcnosti viac odolná a taktiež sú potrebné reformy. Skonštatoval to na stredajšom seminári Európskej komisie minister financií SR Eduard Heger. Podľa neho sú potrebné zdravé financie a dlhodobá udržateľnosť. Nesystémové kroky sa urobili podľa neho aj v dôchodkovom systéme. „Ak neozdravíme dôchodkový systém, tak budú mať dôchodcovia v konečnom dôsledku dôchodky nižšie, čo sa prejaví aj v zlom stave verejných financií,“ povedal Heger.

Zotavenie slovenskej ekonomiky je podľa hlavného ekonóma Národnej banky Slovenska Michala Horvátha do veľkej miery v rukách vonkajších aktérov. „Ale nemusíme sedieť so založenými rukami,“ skonštatoval Horváth. V domácej hospodárskej politike treba podľa neho nájsť správne prieniky a rovnováhu medzi stabilizačnými, „zanedbateľnými“ a transformačnými opatreniami.

Banky sú dôležité

V súčasnosti je nastavený systém odkladu splátok v bankách, ako aj daňových povinností, čiže situácia je zatiaľ podľa Horvátha stabilná. Až neskôr sa však môžu objaviť problémy, ktoré zatiaľ hibernujú, keď bude potrebné opäť začať platiť dane a odvody a keď sa skončia odklady splátok úverov.

„Práve banky sú veľmi dôležitým partnerom v procese oživenia ekonomiky,“ uviedol Horváth. Riziká vidí v tom, že úverové podmienky by sa mohli zhoršovať, čo by následne znamenalo spomalenie oživenia ekonomiky.

Zmena dôchodkového systému

Súčasťou plánu na dlhodobé ozdravenie verejných financií by podľa Horvátha mal byť aj dôchodkový systém. „Treba sa nanovo pozrieť na dôchodkový systém, na všetky tri piliere,“ povedal. Upozornil na to, že zmeny, ktoré sa v poslednom období presadili v penzijnom systéme, poznačili jeho dlhodobú udržateľnosť. „Je to ideálne opatrenie na toto obdobie,“ povedal k novému nastaveniu dôchodkového systému.

Dôchodkový systém je podľa ministra financií neudržateľný. Vládna koalícia sa podľa neho zaoberá prenastavením stropu na dôchodkový vek. „Náš návrh je spravodlivejší,“ povedal. Podľa návrhu hnutia OĽaNO by mohol ísť občan do dôchodku po získaní 40 rokov dôchodkového poistenia. „Je to menej finančne náročné, je to jedna desatina nákladov, čo máme dnes,“ povedal.

Podľa šéfa rezortu financií treba okrem penzijného stropu opraviť aj „zmrzačený“ dôchodkový systém, prvý aj druhý penzijný pilier. „Pozrieme sa na druhú nohu, aby sme ju uzdravili,“ poznamenal Heger. Občanom chce totiž dopriať „kvalitné a pravdivé“ dôchodky. V súvislosti s vyplatením trinástych dôchodkov uviedol, že je to „vec financií“. Upozornil na to, že dôchodcovia z hľadiska ich príjmu neboli na rozdiel od ostatných občanov zasiahnutí pandémiou. „Sú dôležitejšie témy, ktoré musíme vyriešiť,“ povedal k trinástym penziám. Viac sa k tejto téme podľa neho ľudia dozvedia v najbližších mesiacoch.

Opatrenia môžu pomôcť

Včasné a efektívne fiškálne opatrenia z úrovne EÚ môžu podľa Horvátha urýchliť návrat na predkrízové úrovne. Čo ekonomika v tejto fáze potrebuje, je podľa neho reálny stimul, ktorý pomôže oživeniu. Narušenie princípov jednotného trhu však môže oživenie utlmiť. „Je fajn, že sú zvoľnené podmienky, mohli by sme to využiť na podporu inovácií, ale zase na druhej strane, treba byť na pozore, aby niektoré zahraničné vlády nezačali dávať neférové podmienky pre investície,“ dodal Horváth.

Seminár pod názvom „Ako z krízy von – hľadanie optimálneho plánu na oživenie ekonomiky a ozdravenie verejných financií“ organizovalo zastúpenie Európskej komisie na Slovensku v spolupráci s Podnikateľskou alianciou Slovenska a Inštitútom pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO).