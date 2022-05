Slovenský poistný trh sa koronakrízou vrátil o niekoľko rokov späť, ovplyvňuje ho aj invázia na Ukrajinu

Slovenský poistný trh bol vlani jeden z mála trhov na svete, ktorý sa naďalej zmenšoval. Ako ďalej vyplýva z globálnej správy o poistení skupiny Allianz, celkový príjem z poistného klesol u nás o 4,9 %.

Očakáva sa posilnenie životného poistenia

Slovenský poistný trh za posledné tri roky stratil približne šestinu svojej veľkosti. Príjmy z poistného sa prepadli na úroveň naposledy zaznamenanú v rokoch pred veľkou finančnou krízou v roku 2008.

Ako sa ďalej uvádza v štúdii, pre rok 2022 sa očakáva len pomalé oživenie. Počas nasledujúcej dekády by mal slovenský poistný trh rásť v priemere o 3,4 % ročne. To by bolo výrazne nad úrovňou predchádzajúcej dekády, najmä vďaka posilneniu životného poistenia. Slovensko by tým však aj naďalej rastom zaostávalo oproti zvyšku regiónu, uvádza Allianz.

Invázia na Ukrajinu zmarila nádeje

Celosvetovo poistné stúplo o 5,1 %, pričom príjem z poistného dosiahol 4,2 bilióna eur. Viac ako dve tretiny boli zo západnej Európy a Severnej Ameriky. „Očakávalo sa, že rok 2022 bude pre poisťovací priemysel ďalším zlomovým rokom, ale invázia na Ukrajinu tieto nádeje zmarila. Príjmy z poistného budú pravdepodobne rásť zhruba o jeden percentuálny bod pomalšie, ako sa pôvodne predpokladalo, keďže vojna si vyberá svoju daň na ekonomickej aktivite a dôvere,“ uvádza sa v štúdii Allianzu. Globálny príjem z poistného porastie v tomto roku podľa odhadu o 4,8 %.

V roku 2021 bola východná Európa jedným z najrýchlejšie rastúcich regiónov na svete, keď zaznamenala nárast poistného až o 9,4 % na 36 miliárd eur. Vplyvom udalostí na Ukrajine sa rast podľa Allianzu pravdepodobne zníži na 5,3 % v tomto roku a v nasledujúcich desiatich rokoch sa ustáli na úrovni 5,5 %.