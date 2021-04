„Špajza“ je podľa ministra financií Matoviča prázdna, DPH pre gastro sektor na 5 % nezníži

Minister financií SR Igor Matovič nezníži daň z pridanej hodnoty (DPH) pre gastro sektor na 5 %, k čomu ho vyzvali gastro prevádzkovatelia a opozičná strana Hlas-SD. Vyhlásil to v utorok na tlačovom brífingu.

Dôvodom je to, že rôznych požiadaviek na odškodnenie má byť na Slovensku neúrekom, no „špajza“ je po predchádzajúcej vláde prázdna.

„Máme zarobené na deficit 9,4 mld. eur, čo by bol rekordný deficit verejných financií. Za tejto situácie by som bol veľkým pesimistom ku komukoľvek, kto by mal nároky na rozdávanie štátneho rozpočtu. Nemáme z čoho rozdávať,“ reagoval Matovič.

O prácu prišlo vyše 10-tisíc zamestnancov

Strana Hlas-sociálna demokracia (Hlas-SD) v utorok požiadala vládu, aby čo najskôr znížila DPH pre gastrosektor na 5 percent. Vyhlásil to na tlačovej konferencii poslanec NR SR a podpredseda strany Hlas-SD Richard Raši.

Dodal, že strana navrhuje, aby táto sadzba platila do konca roka 2022, a potom zostala na desiatich percentách, rovnako ako v prípade ubytovacích služieb.

Podľa údajov Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska prišlo v marci a v apríli o prácu viac ako 10-tisíc zamestnancov – kuchárov a kuchárok, čašníkov, chyžných či recepčných. Toto číslo ani zďaleka nie je konečné a rastie každý deň.

Nižšia DPH v tomto segmente je aj v iných krajinách

Podľa Rašiho je zníženie DPH hlavným predpokladom preto, aby sektor dokázal byť konkurencieschopný, aby opäť prilákal zákazníkov.

Zníženie DPH pre gastro sektor je aj požiadavkou samotných gastropodnikov a nižšia DPH v tomto segmente je aj v okolitých krajinách.

„Len u našich susedov v Rakúsku a Maďarsku je sadzba DPH na úrovni päť percent, v Česku je to 10 percent a v Poľsku osem percent,“ uviedol Raši, ktorý dodal, že vláda môže zmenu urobiť hneď, a to prostredníctvom skráteného legislatívneho konania.