Sporiť pri nakupovaní? Aj to sa dá!

Asi každý z nás pozná situácie, keď sa mu v peňaženke stále váľa nejaká tá minca s malou hodnotou. 10, 20 či možno aj 50 centov už ani nepovažujeme za veľkú hodnotu. Je to logické, keďže si za nich už takmer nič nedokážeme kúpiť. Avšak, ako sa hovorí, babka k babce…

A presne o tom je druh sporenia v mBank, o ktorom vám prezradíme niečo viac v dnešnom článku. Sporenie malými sumami pri každom nákupe je skutočne jednoduché a čo je dôležité, vôbec nezatrasie vašim rodinným rozpočtom. Práve naopak, vďaka nemu si dokážete nasporiť sumu potrebnú na splnenie si vašich finančných cieľov a snov.

Sporiaci účet prepojený s platobnou kartou

Podstatou sporenia pri nakupovaní je automatické odosielanie určitej sumy z vášho bežného účtu na váš sporiaci účet pri každom zaplatení platobnou kartou, kreditnou kartou, pri každej platbe z vášho bankového účtu na účet niekoho iného aj pri výbere peňazí z bankomatu. Je len na vás, akú stratégiu zvolíte. Môžete si posielať sumu ako dopredu stanovené percento z platby, alebo váš nákup môžete zaokrúhliť na 5 eur, prípadne si môžete určiť pevnú sumu, ktorá vám pri každej platbe pristane na sporiacom účte.

Percento z realizovanej platby

Ak sa rozhodnete pre tento spôsob sporenia, potrebné je nastaviť si výšku percenta. Môžete si zvoliť percento v rozmedzí od 1 % – 10 %. Obľúbené sú percentá ako 5 % či dokonca 10 %. Možno to súvisí aj s návykom nechávať prepitné. Práve 10 % za služby v reštauračných zariadeniach mnoho zo Slovákov považuje za primerané. Ak sa rozhodnete pre takéto percento, hodnota prostriedkov na sporiacom účte môže narastať celkom zaujímavým tempom. Z každých 10 eur nákupu vám na váš sporiaci účet pristane 1 euro. Ak si robíte prehľad o vašich mesačných výdavkoch, ľahko si vypočítate približnú sumu peňazí, ktorú si dokážete takýmto spôsobom našetriť za mesiac či rok. Sporenie pevnou sumou

Sporiaci účet môžete začať plniť pri každej transakcii aj pevnou čiastkou. V aplikácii si nastavte čiastku od 0,5 eur do 2 eur a táto suma sa vám automaticky pripíše na váš sporiaci účet pri každom debetnom pohybe na účte či karte. Zaokrúhľovanie nahor

Ak si ako paralelu opäť zvolíme prepitné, práve zaokrúhľovanie nahor je spolu s percentom z konzumácie najobľúbenejšou metódou jeho „výpočtu.“ Ak si takýto spôsob zvolíte aj pri sporení, každá vaša platba sa zaokrúhli na 5 eur nahor a rozdiel medzi zaokrúhlenou hodnotou a hodnotou nákupu či inej transakcie sa pripíše na sporiaci účet. Ak zaplatíte presne sumu, ktorá je násobkom čísla 5, na účet sa vám pripíšu 2 eurá.

Príklad: Kúpili ste si nové tenisky za 57 €. Na mBank sporiaci účet vám odíde 60 € – 57 € = 3 €. Ak si kúpite lístok do divadla za 15 €, na účet sa vám pripíšu 2 €.

Keď je sporenie zábavou

Viete, kedy je sporenie spravidla najefektívnejšie? Keď slúži na splnenie konkrétneho cieľa. Použite aplikáciu mBank a pri aktivovaní si sporiaceho účtu sa trochu aj zabavíte. Celý proces zvládnete celkom hravo. Najskôr si určíte cieľ. Môžete si vybrať niektorý z preddefinovaných ako napríklad dovolenka, rozmary či železná rezerva alebo si založte vlastný cieľ. Ten si pomenujte podľa seba a v ďalšom kroku ho priraďte k niektorej z ponúkaných kategórií. Následne si môžete vybrať z galérie obrázok, ktorý váš cieľ najlepšie vystihuje a potom už nastavíte parametre sporenia – sumu, ktorú by ste si chceli nasporiť a dátum, do kedy by ste to chceli zvládnuť. Aplikácia vám vypočíta, koľko peňazí si potrebujete nasporiť mesačne. Zvolíte si jeden z troch uvedených spôsobov sporenia pri platbách alebo si nastavíte trvalý príkaz a začína sa cesta k realizácii vášho cieľa. Jednoduché, no nie?

