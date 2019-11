Správne nastavené životné poistenie môže finančne pomôcť po dopravnej nehode

V tomto roku sa na slovenských cestách podľa policajných štatistík stalo zhruba 12 tisíc dopravných nehôd, pri ktorých sa zranili alebo prišli o život stovky ľudí. Cesta z práce či zo školy sa teda môže veľmi ľahko zmeniť na tragédiu. Psychicky sa na takúto situáciu pripraviť nedá, finančne by však túto situáciu mala pomôcť ustáť podľa poistného analytika Fincentra Petra Mockera životná poistka. To mesačne z rozpočtu ukrojí podľa neho len niekoľko eur.

Ak sa niekto pri dopravnej nehode vážne zraní, bude potrebovať čas na uzdravenie a náklady na liečbu sa výrazne zvýšia. S dlhodobou „péenkou“ súvisí podľa Mockera aj výpadok príjmu, pričom úraz spôsobený autonehodou sa môže skončiť čiastočnou či úplnou invaliditou. Najhorším scenárom je úmrtie, kedy po človeku zostanú nesplatené úvery alebo hypotéka. Pozostalí musia počítať aj s nákladmi na pohreb.

Hypotéku je dobré poistiť

Hypotéka bez poistenia je podľa finančných odborníkov priveľkým rizikom. Ide o úver na dlhé obdobie, spravidla na 25 až 30 rokov. „Počas tohto obdobia sa môže stať všeličo, preto klientom odporúčame si hypotéku poistiť. Zodpovedný klient tak zabezpečí nielen seba, ale aj celú svoju rodinu,“ povedala pre agentúru SITA hovorkyňa Slovenskej sporiteľne Marta Cesnaková.

Hlavná úloha poistenia úveru spočíva podľa hovorkyne Poštovej banky Lýdie Žáčkovej v ochrane klienta pred nečakanými životnými situáciami, ktoré by mohli mať negatívny dopad na splácanie úveru. Na jednej strane pomáha predchádzať delikvencii a následným nepríjemnostiam v podobe negatívneho záznamu v bankových registroch. „Na strane druhej pomáha klientom preklenúť nepriaznivú situáciu v prípade nečakanej životnej udalosti,“ uviedla pre agentúru SITA Žáčková.

Mesačne len niekoľko eur

Ak by si napríklad 35-ročný klient dával na poistenie 16 eur mesačne, poisťovňa by blízkym v prípade smrti zapríčinenej autonehodou vyplatila podľa Mockera 24 tisíc eur. V prípade trvalých následkov po úraze s progresívnym plnením by to bolo podľa Mockera príslušné percento z 36 tisíc eur, v prípade invalidity 18 tisíc eur. „Tieto sumy by vykryli výpadok príjmu vo výške 1 000 eur v čistom na obdobie 1,5 až 3 roky,“ opísal modelový príklad Mocker.

Poisťovne vedia svojim klientom ponúknuť k životnému poisteniu už aj rýchlejší kontakt s lekárom. Štandardom asistenčných služieb sa stáva medicínska asistencia a teda konzultácie zdravotnej situácie a zdravotného stavu klienta s lekárom na telefóne. „Zaujímavosťou je, že podobné služby zavádzajú do praxe aj iní poskytovatelia služieb, napríklad predajcovia energií, ako ZSE,“ povedal pre agentúru SITA finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko Marián Búlik.