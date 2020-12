Štátna prémia na stavebné sporenie zostáva 70 eur, potrebné je však splniť podmienky

Výška štátnej prémie na stavebné sporenie sa v roku 2021 nemení a maximálne klient môže opäť dostať 70 eur. Avšak na to, aby ju získal, musí sporiteľ vložiť na účet stavebného sporenia 2 800 eur. Ak by si sporiteľ chcel odkladať mesačne na to, aby získal plnú štátnu prémiu, musel by stavebnej sporiteľni posielať každý mesiac zhruba 233 eur. Ak si však klient uzatvorí stavebné sporenie v druhej polovici kalendárneho roka, za vklady dostane len polovicu štátnej prémie.

Potrebná suma 2 800 eur je pritom historicky najvyššia. V roku 2018 to bolo ešte 1 327,80 eura. Rovnako to bolo aj v roku 2017 a aj v roku 2016. V roku 2015 to bolo 1 207,09 eura a v roku 2014 išlo o sumu 781,06 eura.

Prémia od štátu má podmienky

Finančné prostriedky zo stavebného sporenia nemusia byť použité len na stavebné účely. Dajú sa použiť aj na financovanie iných vecí, avšak klient príde o štátnu prémiu. Úrok získaný od stavebnej sporiteľne však klientovi ostane v plnej výške. Na to, aby mal sporiteľ nárok na získanie štátnej prémie na stavebnom sporení, nesmie jeho príjem presiahnuť 1,3-násobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve.

Pôvodná výška štátnej prémie 199,2 eura bola zachovaná do roku 2000, odvtedy sa každým rokom znižovala. Štátna prémia 66,39 eura bola platná od roku 2006 do konca roku 2018. Od roku 2019 sa zaokrúhlila na sumu 70 eur.