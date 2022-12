Prezidentka Čaputová podpísala Matovičov rozpočet, deficit má dosiahnuť 6,44 percenta HDP

Prezidentka Zuzana Čaputová dnes podpísala zákon o štátnom rozpočte na rok 2023. Do parlamentného programu ho zaradili koncom novembra a prerokovaný ho poslanci mali už 1. decembra. Schválili ho 22. decembra s pomocou hlasov bývalej koaličnej strany SaS.

Deficit verejných financií Slovenska by mal v budúcom roku dosiahnuť 6,44 % HDP. Celkové príjmy rozpočtu verejnej správy by v budúcom roku mali byť na úrovni 50,58 mld. eur a výdavky by mali tvoriť 58,45 mld. eur.

Deficit verejnej správy by tak mal byť v sume 7,87 mld. eur. Rozpočet verejnej správy však zahŕňa štátny rozpočet jednotlivých kapitol a rozpočty ostatných subjektov verejnej správy. Samotný štátny rozpočet počíta s príjmami vo výške 26,7 mld. eur a výdavkami za 35,04 mld. eur. Schodok štátneho rozpočtu má v ďalšom roku dosiahnuť 8,34 mld. eur.

titulok: Štátny rozpočet na rok 2023 bol podpísaný prezidentkou SR. Bude financií dostatok?