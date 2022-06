Strieborné hypotéky nie sú na Slovensku ničím neobvyklým, ľudí nad 40 rokov však čakajú obmedzenia

Obozretnosť pri tzv. strieborných hypotékach je na mieste, myslí si riaditeľka pre úvery v spoločnosti FinGO.sk Eva Šablová.

Národná banka Slovenska (NBS) požaduje, aby sa žiadateľom nad 40 rokov so splatnosťou úveru presahujúcou do dôchodkového veku postupne znižoval maximálny podiel dlhu k príjmom.

Klienti často inú možnosť nemajú

Vzhľadom na demografický vývoj na Slovensku a situáciu v našom dôchodkovom systéme nemožno podľa Šablovej očakávať, že významná časť týchto dlžníkov bude mať dôchodok dostatočne vysoký na to, aby z neho vedeli splácať aj úverové splátky.

V súčasnosti je pomerne bežné, že si ľudia nastavujú splatnosť hypotéky za vek 65 rokov. Klienti často inú možnosť podľa Šablovej nemajú, lebo musia splniť legislatívnu podmienku týkajúcu sa maximálneho pomeru splátok voči čistému príjmu zníženého o životné minimum.

Táto hranica je v súčasnosti 60 %, teda ak chce záujemca o úver získať potrebnú sumu úveru, ale jeho splátka prevyšuje tento limit, riešením je predĺženie splatnosti nad 65 rokov.

„Často sa so splatnosťou okolo 70 rokov stretávame pri žiadateľoch, ktorí majú pri podaní žiadosti viac ako 40 rokov. Klienti majú záujem o tzv. strieborné hypotéky zvlášť v prípadoch, ak potrebujú získať čo najvyšší úver,“ hovorí Šablová.

Mladí budú môcť splácať dlhšie

„Uvidíme, ako bude opatrenie vyzerať v praxi a ako obmedzí možnosti čerpania úveru v požadovanej výške u týchto ľudí,“ skonštatovala Šablová.

Má slúžiť podľa nej na ochranu klientov, ktorým ostáva do dôchodku menej rokov, preto je aj menej pravdepodobné, že si v kratšom časovom horizonte sporením dokážu vytvoriť rezervný balík peňazí, ktorý by im mohol slúžiť na splatenie úveru v čase odchodu do dôchodku.

Ako pokračoval generálny riaditeľ poradenskej spoločnosti Sophistic Pro finance Radoslav Valko, nový limit pre úvery bude mať pozitívny dopad na žiadateľov nad 40 rokov, ako aj na mladých ľudí.

„Žiadatelia nad 40 rokov si nebudú predlžovať splatnosť hypotéky nad dôchodkový vek, to znamená, že hoci počas splatnosti úveru budú platiť vyššiu splátku, na dôchodku, keď sa im príjmy znížia, už dlh mať nebudú, resp. bude podstatne menší, ako by bol, ak by táto zmena neprišla. No a mladí ľudia sa zas dostanú k nehnuteľnostiam za síce rovnakú výšku úveru, avšak s nižšou splátkou. Budú si totiž môcť dovoliť dlhšie splatnosti, keďže ich sa úprava DTI nedotkne,“ vysvetlil Valko.

Niektoré banky sa už chránia

Niektoré banky už v súčasnosti majú podľa Šablovej nastavenú ochranu proti možnému nesplácaniu úverov tým, že pre starších žiadateľov skracujú maximálnu hranicu splatnosti.

Iné banky pri posudzovaní príjmu, na ktorý je naviazaný aj maximálny strop úveru, na pozadí krátia uznaný príjem klientom, ktorých vek pri splatnosti hypotéky presahuje dôchodkovú hranicu.

Tým pádom týmto klientom vyjde podľa Šablovej nižšia hypotéka, ako keby ju mali dosplácať do dôchodkového veku.

Debt To Income (DTI) ukazovateľ je aktuálne u nás nastavený na 8-násobok čistých ročných príjmov klienta a je súčasťou tzv. limitov obozretného poskytovania úverov.

Strieborných hypoték je asi polovica

Podpisujú sa pod to, že inštitúcie požičiavajúce klientom peniaze nemôžu požičať viac, akoby boli klienti schopní splatiť, zároveň však týmito limitmi chráni zákonodarca aj finančné inštitúcie pred extrémne zadlženými klientmi.

V súčasnosti je asi polovica úverov na bývanie, čo presahuje do dôchodkového veku. Cieľom novej úpravy je obmedziť nadmernú zadlženosť v prípade, ak do dosiahnutia veku 70 rokov zostáva menej ako 30 rokov.

Limit pre DTI sa pre týchto spotrebiteľov postupne znižuje o hodnotu 0,25 za každý rok veku presahujúci 40 rokov.