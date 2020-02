Systém stavebného sporenia je podľa opozície nastavený zle, treba ho zmeniť

Opoziční poslanci sa zhodujú na tom, že aktuálne nastavený systém stavebného sporenia je potrebné zmeniť. Viacerí si myslia, že štátne financie vynaložené na podporu bývania by mali smerovať do nájomného bývania. „Štátnu podporu bývania chceme výrazne presmerovať v prospech nájomného bývania, ktorého je na Slovensku akútny nedostatok,“ povedal pre agentúru SITA Tomáš Meravý zo strany Za ľudí. Strana PS/Spolu chce presunúť podporu bývania k výstavbe súkromného, verejného a neziskového nájomného bývania.

Ako ďalej pre agentúru SITA povedala hovorkyňa strany Sloboda a Solidarita Katarína Svrčeková, stavebné sporenie mienia zmeniť na čiastočne dôchodkový produkt a stavebným sporiteľniam chcú umožniť investovať do výstavby nájomného bývania. „Na štátnu prémiu, respektíve na daňovú úľavu, bude mať nárok iba ten sporiteľ, ktorý nasporené peniaze vyberie po dovŕšení veku 60 rokov. Stavebné sporiteľne budú môcť spoluzakladať takzvané REIT-y (investičné trusty nehnuteľností, ktoré budú novým typom spoločnosti v obchodnom zákonníku, po vzore Nemecka) na výstavbu nájomného bývania. Výnos z nájomného bude dodatočným výnosom stavebných sporiteľov, čo zatraktívni stavebné sporenie,“ priblížila plány strany Svrčeková.

Proti zadlžovaniu

Tlačové oddelenie hnutia Sme rodina skonštatovalo, že ich program neobsahuje konkrétne opatrenia v oblasti stavebného sporenia. Namiesto toho obsahuje program na výstavbu nájomných bytov, ktoré podľa ich názoru postupom času nahradia potrebu stavebného sporenia či bonifikáciu hypoték pre mladých. „Sme proti nezmyselnému zadlžovaniu sa našich mladých obyvateľov,“ uviedlo hnutie. Strana Dobrá voľba plánuje taktiež sprístupniť bývanie mladým formou nájomného bývania. „Ročne plánujeme investovať na výstavbu nájomných bytov 250 mil. eur. Trváme na tom, aby sa štátne financie určené na podporu bývania v plnej výške uplatnili práve na tento účel,“ uviedla hovorkyňa strany Dobrá voľba Martina Šoltésová.

Stavebné sporenie chce zatraktívniť aj strana ĽS-Naše Slovensko. Stano Župa z komunikačného oddelenia KDH povedal, že model stavebného sporenia má už takmer 30 rokov a nie je v súlade so súčasnými ekonomickými podmienkami. „Účasť štátu na jeho podpore je už len symbolická. Systémové zmeny sú potrebné,“ myslí si Župa. Hnutie OĽaNO navrhuje zaviesť tzv. rodinné stavebné sporenie, ktoré bude určené a výhodné len pre rodiny. „Čím viac detí bude rodina mať, tým bude výhod viac,“ približuje hovorca hnutia OĽaNO Matúš Bystriansky. Výhodou bude napríklad rast štátnej prémie podľa počtu detí, uzatvorenie zmluvy na rodinu s postupným pridávaním detí do zmluvy hneď po narodení, rozpočítanie výšky príjmu pre poskytnutie štátnej prémie na celú rodinu, ako aj určité oslobodenie od poplatkov.

Čo sa zmenilo

Od januára 2019 vstúpili do platnosti nové pravidlá v zákone o stavebnom sporení. Pre nových sporiteľov sa zrušil inštitút tzv. priateľských sporiteľov, čo znamená, že ak klient peniaze využije na iné ako stavebné účely, príde o štátnu prémiu. Zároveň sa zúžil okruh poberateľov štátnej prémie podľa príjmu. Taktiež sa obmedzilo poberanie štátnej prémie počas čerpania a splácania medziúveru. Limituje sa aj nárok na štátnu prémiu v prvom roku sporenia. Ak si klient uzatvorí stavebné sporenie v druhej polovici kalendárneho roka, za vklady dostane len polovicu štátnej prémie. Výška ročnej štátnej prémie je 70 eur, avšak na jej získanie musí sporiteľ vložiť na účet stavebného sporenia 2 800 eur. Ak by si sporiteľ chcel odkladať mesačne na to, aby získal plnú štátnu prémiu, musel by stavebnej sporiteľni posielať každý mesiac zhruba 233 eur.