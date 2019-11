Talianska banka UniCredit za tretí kvartál vykázala zisk prevyšujúci miliardu eur

Najväčšia talianska banka UniCredit v treťom štvrťroku dosiahla výrazný medziročný rast zisku, ale upozornila na zlý výhľad ekonomiky. Banka vo štvrtok informovala, že jej zisk za júl až september stúpol na 1,1 mld. eur z úrovne len 29 mil. eur v rovnakom období minulého roka. Peňažný ústav UniCredit uviedol, že rast jeho zisku je výsledkom programu redukcie nákladov a dobrých výsledkov divízie obchodovania.

Ekonomický rast je ohrozený

Banka však upozornila, že sa zvýšilo ohrozenie ekonomického rastu „predovšetkým pre neistotu súvisiacu so zvyšujúcim sa protekcionizmom“. Recesia v priemyselnom sektore sa šíri do ostatných odvetví, čo by mohlo poškodiť rast ekonomiky, varovala UniCredit. To potom poškodzuje zisky bánk, ktoré poskytujú firmám úvery na investície a expanziu, dodal peňažný ústav.

Na Slovensku pôsobí banka ako UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. pobočka zahraničnej banky, ktorá vznikla 1. decembra 2013. Na slovenskom trhu však banka pôsobí od júla 1990, odvtedy prešla viacerými zmenami názvov a vlastníckej štruktúry. Predstavenstvo skupiny UniCredit schválilo projekt zlúčenia dcérskych spoločností v Českej republike a na Slovensku do jednej cezhraničnej banky 13. novembra 2012.