Tatra banka ku koncu júna zvýšila zisk o takmer štyri percentá

Tatra banka dosiahla v prvom polroku čistý zisk takmer 57 mil. eur. V medziročnom porovnaní ho nepatrne zvýšila, keďže ku koncu júna minulého roka bola v pluse 55,07 mil. eur. Čisté úrokové výnosy podľa zverejnených informácií stúpli o 4,4 % na 140,02 mil. eur. Naopak, čisté výnosy z poplatkov a provízií poklesli o 5,1 % na 52,5 mil. eur. V minulom roku zisk banky pre vyššiu tvorbu opravných položiek a vyššiu daň z príjmu poklesol o 3,2 % na 109,64 mil. eur.

Hlavným cieľom Tatra banky v tomto roku bude potvrdiť dôveru akcionárov. S očakávaním mierneho spomalenia slovenskej ekonomiky a rastu úverov vznikne podľa vyjadrení banky ešte silnejší tlak na kvalitu bankových služieb. Banky sa už v raste nebudú môcť spoľahnúť iba na rýchlo sa zväčšujúci trh. To však podľa Tatra banky neznamená, že ziskovosť bánk by mala utrpieť.

Priestor pre pokles úrokových sadzieb je podľa banky veľmi obmedzený, preto by sa aj slabší rast úverov mal preniesť do rastu výnosov. Veľkou brzdou bankovníctva zostanú aj v roku 2019 záporné sadzby Európskej centrálnej banky a banková daň. „V porovnaní so susednou Českou republikou sú pasíva slovenských bánk výrazne drahšie. Práve preto vklady, v súčasných podmienkach, nie sú pre banky veľmi zaujímavé,“ konštatuje Tatra banka vo výročnej správe.