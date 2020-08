Tempo zdražovania by mohlo podľa analytikov spomaľovať aj v nasledujúcich mesiacoch

Nasledujúce mesiace sa budú podľa analytikov niesť v duchu spomaľovania rastu spotrebiteľských cien. V júli pritom inflácia dosiahla takmer trojročné minimum. Celkový rast cien tovarov a služieb spomalil v júli na 1,7 %, čo je najpomalší medziročný rast cien od októbra 2017. Vzhľadom na aktuálny vývoj v ekonomike sa objavujú otázky, či nemožno v nasledujúcom období očakávať dokonca pokles cien tovarov a služieb na medziročnej báze, resp. defláciu. Avšak tú analytici neočakávajú.

Neistota okolo koronavírusu

Spomaľovanie rastu spotrebiteľských cien bude podľa analytičky Poštovej banky Jany Glasovej dané predovšetkým koronakrízou a ekonomickou recesiou, ktorou prechádzame. To viedlo aj k zhoršeniu situácie na trhu práce, k rastúcej nezamestnanosti a k poklesu miezd, čo znižuje kúpyschopnosť nášho obyvateľstva. „Ochromený dopyt tak následne pôsobí brzdiaco na infláciu,“ uviedla Glasová. V prípade druhej vlny pandémie na jeseň tohto roka by slabší dopyt mohol podľa nej pôsobiť ešte výraznejšie na spomaľovanie inflácie.

UniCredit Bank očakáva, že inflácia by sa mala v druhej polovici roka ukotviť na úrovniach okolo 1,5 %. J&T Banka vo všeobecnosti očakáva v nasledujúcich mesiacoch limitné spomaľovanie inflácie. Dôvodom je slabší spotrebiteľský dopyt pre neistotu po koronavíruse ako aj lacnejšie energie. „Tie by sa mali výraznejšie pretaviť do poklesu nákladov na bývanie v regulovaných cenách od budúceho roka, keď predpokladáme spomalenie celkovej inflácie pod jednopercentnú úroveň,“ povedal analytik J&T Banky Stanislav Pánis.

Zdražovanie potravín spomalilo

Vplyv na júlovú úroveň inflácie mal najmä medzimesačný pokles cien potravín, a to hlavne ovocia, zeleniny a mäsa. Ceny potravín medzimesačne klesli zhruba o jedno percento, v porovnaní s minulým rokom sú vyššie len o niečo vyše dvoch percent. Oproti predchádzajúcim mesiacom to znamená výrazné spomalenie tempa zdražovania. Ceny potravín, na rozdiel od niektorých iných produktov, nemajú podľa Glasovej dôvod k poklesu z dôvodu slabého dopytu. Práve naopak, potraviny ľudia pri prepuknutí koronavírusu nakupovali ešte viac ako inokedy, nakoľko si vytvárali aj isté zásoby. Ceny potravín preto rástli aj v období, ktoré bolo najviac zasiahnuté pandémiou.

Do konca roka analytička WOOD & Company Eva Sadovská očakáva spomaľovanie rastu cien potravín a nealkoholických nápojov. Jedným z tlmiacich faktorov môže byť podľa nej opatrnejší spotrebiteľ, a to pod vplyvom recesie a nižších príjmov. V takýchto časoch spotrebiteľ svoje nákupy viac prehodnocuje a nevyhnutné tovary a služby uprednostňuje pred tými luxusnejšími. Hoci potraviny patria medzi tie nevyhnutné, aj pri ich nakupovaní sa môže podľa Sadovskej prejaviť obozretnosť.