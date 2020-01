Trend bezhotovostných platieb na Slovensku je čoraz výraznejší

Každým rokom čoraz výraznejšie nastupuje trend bezhotovostných platieb. Ako na utorkovom stretnutí s novinármi povedal generálny riaditeľ Mastercard pre Slovensko a Českú republiku Michal Čarný, úplné zrušenie hotovosti by prijalo 41 % Slovákov. „Nie je to vízia nasledujúcich rokov, je to skôr strategický cieľ, ku ktorému smerujeme,“ povedal Čarný. Ako doplnil riaditeľ rozvoja obchodu pre Slovensko a Českú republiku v Mastercarde Martin Dolejš, budovanie bezhotovostnej ekonomiky na Slovensku je pre nich dôležité.

Ľudia majú záujem o bezkontaktné platby, avšak čiastočným problémom je na Slovensku akceptácia. Slovensko totiž zaostáva v počte terminálov na počet obyvateľov za európskym priemerom. „Malí obchodníci vnímajú platbu kartou len ako niečo, čo je pre nich nákladné,“ skonštatoval Dolejš. Spoločnosť Mastercard sa tak chce zamerať aj na túto oblasť. Plánuje zavedenie terminálov pre obchodníkov v úvodnej fáze bez poplatkov, aby si obchodníci mohli technológiu vyskúšať.

Banky priniesli inovácie

V minulom roku vzrástli bezhotovostné platby medziročne dvojciferným tempom. Dôvodom boli podľa Čarného najmä inovácie slovenských bánk. Najvýraznejším trendom boli digitálne platby. Väčšina bánk na Slovensku vlani zaviedla platbu prostredníctvom mobilného telefónu, pričom záujem a využívanosť výrazne stúpli. Banky však išli podľa Čarného ešte ďalej a pracovali aj na platbách nositeľnými zariadeniami, napríklad hodinkami.

Ako povedal riaditeľ rozvoja produktov a inovácií v Mastercarde pre Slovensko, Českú republiku a Rakúsko Luděk Slouka, v minulom roku sa tak podarilo rozbehnúť digitálne platby vo veľkom. Používanosť mobilných telefónov na platenie stúplo a spoločnosť očakáva, že tento rok bude rast ešte výraznejší. Firma Mastercard sa plánuje v tomto roku zamerať na rozvoj akceptačnej siete, aby sa zvyšoval počet miest, kde sa dá platiť digitálne. Spoločnosť chce podľa Čarného docieliť to, aby sa mobilné platby stali nástrojom pre všetkých.