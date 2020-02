Uniqa kupuje za miliardu eur dcéry skupiny AXA na Slovensku, v Poľsku a Česku

Koncern Uniqa kupuje za jednu miliardu eur dcérske spoločnosti francúzskej skupiny AXA na trhoch Poľska, Česka a Slovenska. Koncern o tom informoval v sobotu prostredníctvom tlačovej správy. Skupina AXA a má v troch stredoeurópskych krajinách 5 mil. klientov, 2,1 tis. zamestnancov a ročne dosahuje poistné v sume 800 mil. eur. Predmetom akvizície sú životné a neživotné poisťovne, penzijné fondy a servisné spoločnosti AXA v týchto krajinách.

„Vítam akvizíciu spoločnosti AXA na Slovensku ako premenenú šancu na významné posilnenie podielu značky Uniqa na slovenskom trhu, kde si napriek náročným podmienkam súvisiacich s nestabilnou legislatívou udržujeme pevnú pozíciu. Preukázali sme jasnú dlhodobú víziu a patríme k poisťovniam s najspokojnejšími klientmi na trhu. Aj v rámci celej európskej skupiny Uniqa dlhodobo vykazujeme výborné výsledky. Verím, že aj od zamestnancov spoločnosti AXA získame viacero skvelých nápadov a impulzov, ktoré nám pomôžu aj naďalej upevňovať pozíciu na trhu,“ komentoval akvizíciu generálny riaditeľ Uniqa poisťovne Martin Žáček.

Spoločnosti zapadnú do dlhodobej stratégie

„Spoločnosti zastrešené v koncerne AXA poznáme už dlho. Výborne sa hodia k našej dlhodobej stratégii. Zameraním na profitabilný retailový obchod a s vyváženým produktovým portfóliom vhodne doplní naše doterajšie aktivity a posunú nás na piatu pozíciu v regióne strednej a východnej Európy,“ uviedol v tlačovej správe generálny riaditeľ koncernu Uniqa Insurance Group Andreas Brandstetter. Uniqa podľa vlastných údajov v strednej a východnej Európe disponuje celoplošnou sieťou na 15 trhoch. Aktuálne obsluhuje 6,8 mil. retailových a firemných zákazníkov.

Ekonomiky Poľska, v Českej republike a na Slovensku sa v posledných rokoch úspešne rozvíjali. S priemernými ročnými prírastkami HDP vo výške okolo 3 % za posledných 10 rokov vykazoval región podstatne vyššiu dynamiku ako domáci trh Uniqa v Rakúsku (1,6 % ročne), pripomína Uniqa. „Naše analýzy ukazujú, že aj do budúcnosti by rast týchto troch krajín mal dlhodobo a výrazne prekonávať ten rakúsky. Touto akvizíciou tak investujeme do nášho stabilného a trvalého rastu,“ uviedol Brandstetter.

Zatiaľ čo poistný trh Rakúska by mal v tomto roku posilniť o 1,5 %, prognózy predpovedajú Poľsku prírastok 6,2 %, Českej republike 6,8 % a Slovensku 2,7 %. Očakávania spojené s týmito tromi krajinami sú tak signifikantne vyššie.

Na Slovensku si Uniqa posilní pozíciu

V Poľsku je Uniqa teraz so svojimi 1,5 milióna zákazníkov desiatkou na poistnom trhu. V Českej republike obsluhuje 800 000 klientov a na trhu má pozíciu šestky. Na Slovensku má Uniqa pol milióna zákazníkov a v poradí poisťovní jej prináleží v rámci skupín číslo štyri. AXA teraz prinesie v Poľsku dodatočných 3,2 miliónov klientov, v Česku 800 000 a na Slovensku 750 000 klientov. Uniqa tým poskočí v rebríčku poisťovní podľa predpísaného poistného, a to v Poľsku a v Česku na pozíciu päťky a na Slovensku si aj naďalej upevní svoje štvrté miesto. „Na každom z týchto troch trhov tak významne posilníme našu trhovú pozíciu,“ konštatoval Brandstetter.

Dokončenie transakcie musia ešte schváliť príslušné úrady. Uniqa si pre prípravu transakcie prizvala poradenskú spoločnosť HSBC.