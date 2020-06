Uniqa zaznamenala vlani v poistení mierny pokles

Uniqa poisťovňa zaznamenala vlani pokles predpísaného poistného o 4,2 % na 132,2 mil. eur. Pokles zaznamenala najmä v oblasti životného poistenia. Neživotné poistenie udržala na úrovni roku 2018, resp. nepatrne ho zvýšila o 0,1 %.

Uniqa poisťovňa a jej klienti sa vlani museli vysporiadať s daňovou povinnosťou uvalenou na produkty neživotného poistenia.

„Pokročilá segmentácia, hlavne v oblasti poistenia motorových vozidiel, umožnila nenavyšovať poistné plošne v rovnakej miere a minimalizovala tak dopad daňovej záťaže na klientov,“ informovala spoločnosť.

Presun k rizikám

Veľkú dynamiku vykázali v rámci neživotného poistenia najmä poistenia domov a domácností, cestovné poistenie a havarijné poistenie. Rovnako, ako v predchádzajúcich rokoch, bol vplyv jednorazového životného poistenia minimálny a medziročne sa ešte znížil.

„Vnímame väčší posun ku krytiu rizík, a to aj v súvislosti s hypotekárnym boomom. Na druhej strane, začíname byť konfrontovaní s demografickou situáciou, keď prirodzená cieľová skupina vo veku 20 až 45 rokov sa priebežne stenčuje, a nemožnosťou dosiahnuť výraznejšieho zhodnotenia u rezervotvorných foriem alebo jednorázovo platených zmlúv,“ uviedla firma.

Znížil sa aj minuloročný celkový zisk, a to z úrovne 3,66 mil. eur na 3,28 mil. eur. Dopady nákazy novým koronavírusom na výsledky hospodárenia v roku 2020 sa nedajú podľa vyjadrení poisťovne Uniqa úplne predikovať. No nepochybne sa zníži podľa spoločnosti produkcia poistení, dopad to bude mať aj na škodovosť.

O spoločnosti

Uniqa poisťovňa je univerzálna poisťovňa poskytujúca široké spektrum poistných produktov v oblasti životného aj neživotného poistenia. Pôsobí na slovenskom poistnom trhu od roku 1990, keď bola založená pod názvom Poisťovňa Otčina, a. s., v roku 2001 sa na základe rozhodnutia koncernu Uniqa Group zmenilo obchodné meno na Uniqa poisťovňa, a. s.