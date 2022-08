Úrazov je počas letných prázdnin viac, deti majú podľa poisťovní nárok na odškodné

Letné prázdniny nesú so sebou aj rôzne úrazy, podľa poisťovní sú to najčastejšie poranenia hlavy, pomliaždeniny, či zlomeniny. „Detské úrazy sa najčastejšie stávajú počas hry a voľnočasových aktivít. Počas leta evidujeme zvýšený počet úrazov v súvislosti so skákaním na trampolíne, bicyklovaním či pádom z kolobežky,“ hovorí riaditeľka úseku poistenia osôb Komunálnej poisťovne Beata Vojtechová. Deťom sa nevyhýbajú ani vážnejšie úrazy, ktoré si neraz vyžadujú aj hospitalizáciu v nemocnici.

Zlomeniny či pomliaždeniny

Napríklad niektorí českí záchranári sa vyjadrili, že trampolíny „neznášajú“ a považujú ich v istom zmysle za rizikovejšie ako kúpanie sa v bazéne. Zvýšený počet hlásení úrazov detí pri skákaní na trampolíne eviduje aj Uniqa. Ide najmä o deti v predškolskom veku a rodičia hlásia najmä zlomeniny horných a dolných končatín, pomliaždeniny ale aj zranenia krčnej chrbtice.

„Niektoré komplikované zlomeniny si dokonca vyžadovali operačnú liečbu a výnimkou nie sú ani úrazy hlavy či tržné rany, ktoré utrpelo dieťa pri vypadnutí z trampolíny, ktorá nemala dostatočne upevnenú sieť,“ hovorí manažérka poistenia osôb v poisťovni Uniqa Eva Trajboldová.

Nárok na odškodné

Pri pohľade na problematiku z hľadiska veku, poisťovňa Union eviduje najviac zranení u detí vo veku 10 až 16 rokov. Najmenej u 4 až 6 ročných. „Z hľadiska počtu návštev u lekára však „vyhrávajú“ detičky vo veku jedného roka. Rodičia nechcú rôzne pády a udretia u tak malých detí podceniť, a tak idú k lekárovi aj v prípadoch, kedy by už staršie dieťa len pozorovali v domácom prostredí,“ vysvetľuje revízna lekárka Unionu Ingrid Dúbravová.

V prípade úrazov majú deti nárok na odškodné, pokiaľ majú v rámci životného poistenia úrazové pripoistenie. V závislosti od typu poistného produktu a vážnosti zranenia sa môžu sumy vyplatené za úraz pohybovať v stovkách aj tisíckach eur.

Najvyššiu sumu, ktorú napríklad Komunálna poisťovňa vyplatila v uplynulom roku, bola vo výške 2 480 eur za zlomeninu oboch kostí predlaktia. Maloletý klient bude mať okrem toho nárok na plnenie z poistného rizika trvalé následky úrazu.