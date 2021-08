Úrokové sadzby ostanú v najbližšom čase na svojich minimách a dôvodov je niekoľko

Európska centrálna banka (ECB) zrejme v najbližšom čase nepristúpi k zvyšovaniu úrokových sadzieb, a teda úrokové sadzby z úverových a aj vkladových produktov by mali ostať na svojich minimách. Predpokladajú to analytici oslovení agentúrou SITA. No z dlhodobého hľadiska je však podľa nich potrebné počítať s tým, že úrokové sadzby sa postupne budú zvyšovať.

Inflácia v poslednom období stúpa a ponúka sa tak otázka, či ECB preto nepristúpi k zvyšovaniu sadzieb. „Rast inflácie eurozóny je dôsledok bázických efektov, ako napríklad poposúvaných sezónnych výpredajov, či dočasného zníženia DPH v Nemecku minulý rok, no rast inflácie je aj dôsledok vysokej ceny ropy. V ostatnom čase vidíme mierny rast cien v reštauráciách, no nejde o plošné cenové rasty, ktorých sa obáva ECB,“ skonštatoval analytik Tatra banky Juraj Valachy.

Nový strategický plán ECB

Prakticky počas celého druhého polroka 2021 bude inflácia v eurozóne podľa Valachyho blízko 3 % a v úvode roka 2022 zase klesne.

ECB vo svojom novom strategickom pláne jasne povedala, že inflácia musí byť v strednodobom horizonte na 2 %. „Preto ani ECB nereaguje na takýto dočasný rast inflácie pomocou sprísňovania svojej menovej politiky. Neočakávame v najbližších mesiacoch zmenu na úročení termínovaných vkladov a ani hypoték,“ doplnil Valachy.