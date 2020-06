V bankách na Slovensku pracovalo ku koncu marca 20 279 ľudí

V bankovom sektore na Slovensku pracovalo na konci marca 20 279 ľudí. V medziročnom porovnaní je to podľa údajov Národnej banky Slovenska (NBS) pokles o 1,63 %. V porovnaní s predošlým kvartálom, teda s koncom vlaňajška, je to taktiež pokles, a to o 1,09 %. „Klesajúci trend sledujeme už od polovice roka 2019,“ konštatuje centrálna banka.

Počet pracovníkov centrálnej banky si taktiež tretí kvartál po sebe zachoval mierne klesajúci trend. Ku koncu marca tak zamestnávala Národná banka Slovenska celkovo 1 105 pracovníkov. Z dlhodobého hľadiska ovplyvnili vývoj počtu pracovníkov v bankovom sektore aj rôzne udalosti. Napríklad začiatkom roka 2018 sa uskutočnili organizačné zmeny v niektorých subjektoch, čo viedlo k nárastu počtu pracovníkov. „V nasledujúcich obdobiach sme však nezaznamenali žiadne výrazné personálne výkyvy,“ dodala národná banka.

Na slovenskom trhu pôsobilo koncom marca podľa údajov centrálnej banky spolu 28 bankových domov. Okrem centrálnej banky je to 12 komerčných bánk a 15 zahraničných pobočiek.