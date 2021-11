V nasledujúcich mesiacoch by mohla miera nezamestnanosti na Slovensku klesať, predpokladá analytiky

Miera nezamestnanosti na Slovensku by mohla pokračovať v poklese aj v nasledujúcich mesiacoch. V reakcii na októbrový pokles miery evidovanej nezamestnanosti o 0,30 percentuálneho bodu na 6,79 percenta to uviedol analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák.

Voľné pracovné pozície však podľa neho naznačujú, že rýchlosť znižovania nezamestnanosti by sa mohla predsa len ďalej spomaľovať. Prispieť by k tomu mohla aj zvýrazňujúca sa ďalšia vlna pandémie, najmä v chudobnejších menej zaočkovaných regiónoch, kde je vyššia pravdepodobnosť prísnejších lokálnych opatrení. Na prelome rokov nezamestnanosť podľa analytika už tradične ovplyvní registrácia sezónnych pracovníkov na úradoch práce, ktorá sa prejaví na dočasnom sezónnom zvýšení nezamestnanosti.

Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku v októbri klesla o 0,30 percentuálneho bodu na 6,79 percenta. Celková miera nezamestnanosti išla tiež nadol, a to zo 7,78 percenta na 7,49 percenta. Počet disponibilných uchádzačov o zamestnanie v minulom mesiaci klesol prvýkrát od mája minulého roka pod hranicu 190-tisíc. Úrady práce totiž evidovali 183 621 osôb pripravených ihneď nastúpiť do práce.

V porovnaní so septembrom ide o pokles o 8,4-tisíca nezamestnaných, medziročne je to menej o 17,7 tisíca uchádzačov o prácu. Celkový počet evidovaných uchádzačov o prácu predstavoval 202 619 osôb. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom ide o pokles o 7 837 osôb, medziročne to bolo menej o 19 623 osôb.

Na trhu práce sa v októbri uplatnilo 13-tisíc uchádzačov o zamestnanie. Pozitívny trend na trhu práce podľa ústredia práce potvrdil aj počet voľných pracovných miest, ktorý opäť prekročil hranicu 75-tisíc. Úrady práce v októbri evidovali 75 446 voľných pracovných miest.