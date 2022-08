Viac ako milión sporiteľov v 2. pilieri možno presunú do indexových fondov. Týka sa to aj vás?

Všetci súčasní sporitelia v druhom dôchodkovom pilieri narodení po roku 1968, ktorí na penziu sporia v inom ako indexovom dôchodkovom fonde, sa majú od júla budúceho roka presúvať do indexových fondov.

Nebude sa to týkať tých sporiteľov, ktorí do konca mája budúceho roka oznámia svojej dôchodkovej správcovskej spoločnosti, že si chcú naďalej sporiť na penziu v inom ako indexovom fonde. Sporenie v indexovom dôchodkovom fonde budú mať od budúceho roka automaticky ako predvolenú investičnú stratégiu aj noví sporitelia, vstupujúci do druhého penzijného piliera.

Vyplýva to z návrhu novely zákona o starobnom dôchodkovom sporení, ktorý schválila vláda.

Pôvodný návrh bol iný

Predvolená investičná stratégia spočívajúca v sporení si v indexovom dôchodkovom fonde sa tak má okrem nových sporiteľov aplikovať aj na väčšinu existujúcich, konkrétne na sporiteľov narodených po roku 1968.

„Podľa údajov dôchodkových správcovských spoločností do tejto skupiny patrí cca 1,1 milióna sporiteľov s celkovou nasporenou sumou približne 5,6 mld. eur,“ uviedlo ministerstvo práce a sociálnych vecí.

Podľa legislatívneho návrhu, ktorý minister práce a sociálnych vecí Milan Krajniak (Sme rodina) predstavil ešte začiatkom mája tohto roka, sa malo do negarantovaných fondov presúvať len zhruba 567-tisíc sporiteľov, ktorí majú na svojich dôchodkových účtoch spolu 3,3 miliardy eur.

Malo ísť len o pasívnych sporiteľov vo veku do 54 rokov, ktorí od roku 2013 neurobili žiadny aktívny úkon a ich penzijné úspory sú uložené v dlhopisových fondoch. Po novom sa však majú presúvať do indexových fondov aj tí sporitelia, ktorí majú svoje penzijné úspory investované v negarantovaných akciových alebo zmiešaných fondoch.

Výplatná fáza druhého piliera

Od roku 2024 by sa mala zásadne meniť aj výplatná fáza druhého piliera. Od dosiahnutia dôchodkového veku sa nasporená suma rozdelí na dve polovice.

Jednu polovicu bude dôchodková spoločnosť vyplácať tzv. programovým výberom sporiteľovi.Obdobie poberania programového výberu sa pritom bude odvíjať od strednej dĺžky života v čase požiadania sporiteľa o dôchodok.

Druhá polovica nasporenej sumy sa bude naďalej priebežne zhodnocovať fondoch a po skončení poberania programového výberu sa použije na zakúpenie doživotného dôchodku. Rezort práce a sociálnych vecí navrhuje zrušiť poplatok za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde.

Dôchodkové spoločnosti tiež stratia nárok na poplatok za vedenie osobného dôchodkového účtu sporiteľa. Správcovia úspor v druhom pilieri však majú mať nárok na vyšší poplatok za správu dôchodkového fondu. Tento poplatok stúpne zo súčasných 0,3 % na 0,4 % priemernej ročnej predbežnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde.