Viac ako šestina Slovákov považuje pôžičku na školské pomôcky za rozumný dôvod na zadlženie

Necelé dve pätiny Slovákov úplne odmietajú vziať si pôžičku na akýkoľvek účel, no viac ako šestina opýtaných by bola ochotná zadlžiť sa v prípade školských potrieb a ďalších nákupov spojených so školskou dochádzkou. Vyplynulo to z prieskumu uskutočneného pre spoločnosť Kruk, ktorá sa zameriava na správu pohľadávok finančných ústavov a korporátnych zákazníkov.

Na rebríčku rozumných dôvodov na zadlženie, ako ich vnímajú Slováci, je úver z dôvodu školskej výbavy ďaleko za pôžičkami v prípade poruchy v byte. Tento dôvod na zadlženie totiž uviedlo 58 % respondentov. Splátku za lízing vozidla uviedlo 47 % opýtaných, pôžičku na splátku spotrebiteľského úveru za nový TV prijímač alebo chladničku uviedlo 43 % respondentov.

Podobne je na tom aj úver na zaplatenie nájmu

„Možnosti vziať si pôžičku na nákup školských potrieb sú viac naklonení ľudia, ktorí už nejaký úver majú, so základným vzdelaním a s päť a viacčlennými rodinami. Medzi rozumnými dôvodmi na zadlženie stojí pôžička na obstaranie školských potrieb na podobnej úrovni ako úver na zaplatenie nájmu alebo elektriny či plynu,“ uvádza generálna riaditeľka spoločnosti Kruk Jaroslava Palendalová.

Predchádzajúci prieskum firmy Kruk ukázal, že na školské pomôcky a ďalšie vybavenie spojené s nástupom školskej dochádzky si niekedy požičala peniaze viac ako osmina slovenských rodičov. „Väčšina domácností je teda schopná financovať tieto náklady v rámci svojich bežných prevádzkových výdavkov alebo majú vopred nasporené,“ dodáva Palendalová.