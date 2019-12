Viac ako tri štvrtiny slovenských dolárových milionárov vlani zbohatli

Viac ako tri štvrtiny slovenských dolárových milionárov v minulom roku zbohatli. Výrazný nárast majetku o viac ako 10 percent hlásila takmer pätina z nich. Ďalších 18 percent bohatých tvrdilo, že hodnota ich bohatstva stagnovala. Typický slovenský dolárový milionár v minulom roku zhodnotil svoj majetok o dve až deväť percent. Odchyľoval sa tak od vývoja vo svete, kde celkové bohatstvo najbohatších ľudí mierne pokleslo. Vyplýva to z prieskumu J&T Banka Wealth Report 2019.

Prvýkrát po siedmich rokoch celkové bohatstvo dolárových milionárov vo svete pokleslo podľa World Wealth Reportu 2019 od Capgemini o 2,9 percenta, teda o dva bilióny dolárov. Štvrtinu z tejto sumy stratili európski milionári, ktorých počet klesol o 0,5 percenta pri poklese ich majetku o 3,1 percenta. K podobným záverom prišiel aj Wealth X World Ultra Wealth Report 2019, z ktorého vyplynulo, že v minulom roku kleslo bohatstvo milionárov s majetkom aspoň 30 miliónov dolárov o 1,7 %, pričom v Európe to bol pokles o jedno percento.

Finančné trhy s turbulenciami

Príčinou poklesu bohatstva svetových milionárov boli podľa J&T Banky turbulencie na finančných trhoch. V roku 2018 na nich hlavné triedy aktív skončili v rekordne červených číslach. Stála za tým kombinácia nervozity okolo obchodnej vojny, obáv zo spomaľovania svetovej ekonomiky, stres z menej uvoľnenej menovej politiky Fed-u, ako aj otázniky okolo vývoja politiky v Európe na čele s Talianskom pri nejasnostiach okolo brexitu. Rast averzie voči riziku, najmä v závere roka, vyústil do toho, že mierne zisky dokázali spolu s hotovosťou priniesť len štátne dlhopisy USA a eurozóny.

Dôvodom negatívneho vývoja, ktorý sa dotkol viac svetových než slovenských milionárov, podľa analytika J&T Banky Stanislava Pánisa je to, že hlavným ťahúňom prírastku bohatstva priemerného svetového dolárového multimilionára s majetkom aspoň 30 miliónov dolárov je investičný príjem, najmä z akcií, dlhopisov a z nehnuteľností. „A ten bol mierne negatívny, keď len svetová trhová kapitalizácia akciových búrz klesla o 15 percent pri značnom raste volatility,“ vysvetľuje Pánis.

Slovenských milionárov sa takýto vývoj výraznejšie nedotkol, keďže v porovnaní so svetom nemajú podľa Pánisa takú výraznú expozíciu voči rizikovým inštrumentom, akými sú napríklad akcie. Ich majetok je zložený skôr z konzervatívnejších a bezpečnejších aktív. Na druhej strane, ak by boli trhy rástli, svetoví milionári by pri takomto zložení majetku zarobili viac ako slovenskí.