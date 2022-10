Vianočné nákupy budú tento rok drahšie. Analytik upozornil, na čo si musíte dávať pozor

Ak sa do konca roka ceny udržia na súčasnej úrovni, tak tento rok bude decembrové nakupovanie drahšie o 14 %.

„Je síce október, no človek sa ani nenazdá a bude tu obdobie nakupovania darčekov. V časovom zhone a nutnosti niečo kúpiť sa robia rozhodnutia, ktoré neskôr oľutujeme. Jedným z nich je nevýhodné zadlženie sa,“ varuje investičný analytik Swiss Life Select Pavel Škriniar.

Dva typy dlhov

Dlhom človek uprednostňuje súčasný pocit pred budúcou situáciou. Dlh znamená istotu splátok pri neistom príjme. Rizikové je to podľa analytika v situácii, ak sa dlh použije na kúpu aktíva, ktorého hodnota v čase klesá, pre iného už po kúpe nemá hodnotu, resp. je nedostupné, keďže ním bol niekto obdarovaný.

„Dlhy sa dajú rozdeliť na dva typy, a to dobré a zlé. Dobrým dlhom si človek zadováži to, čo mu zabezpečuje príjem na jeho splácanie, prípadne to, čoho hodnota bude vždy vyššia ako zostatok dlhu,“ pokračoval analytik.

Pozor na zlé dlhy

Príkladom dobrého dlhu je podľa neho hypotéka, ktorou si kupujeme domov, ale aj tá, ktorá slúži na kúpu investičnej nehnuteľnosti. Dobrým dlhom je podľa Škriniara aj spotrebný úver, ktorým si človek zadováži auto, vďaka ktorému sa bude môcť dopraviť do zamestnania či za klientom.

Rovnako aj ten, ktorým si človek zadováži náradie do dielne či vybavenie kancelárie, ak s tým chce podnikať. „Každý iný dlh je zlý dlh,“ myslí si analytik.

Zlým dlhom je podľa neho napríklad pôžička na zaplatenie najbližšej splátky iného dlhu, kúpu spotrebného tovaru alebo zážitku. Zlým dlhom môže byť aj hypotéka, ak sa za ňu kúpi nehnuteľnosť, ktorá neslúži na zabezpečenie základných ľudských potrieb či ako investičná príležitosť.