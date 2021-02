Spoločnosti Visa a TransferWise oznámili globálne partnerstvo. Umožní firme TransferWise vydávať svoje debetné karty tiež v ázijsko-pacifickom regióne, Európe, Latinskej Amerike a Karibiku, na blízkom východe a v Spojenom kráľovstve a Spojených štátoch. Nová dohoda sa týka aj odštartovania Visa Cloud Connect pre fintechy a partnerov. Ide o nový spôsob bezpečného pripojenia do procesingovej siete VisaNet cez cloud. Informovala o tom spoločnosť Visa.

Účty od TransferWise umožnia zákazníkom a firmám využívať a prevádzať 55 mien v reálnom kurze. S viacmenovými debetnými kartami môžu zákazníci nakupovať a vyberať peniaze v akejkoľvek dostupnej mene. Expanzia firmy na nové trhy by si za iných okolností žiadala veľké počiatočné investície do dátových centier, telekomunikačnej infraštruktúry a špecializovaného platobného hardvéru, ale prepojenie s Visa Cloud Connect tieto náklady podľa vyjadrení spoločnosti Visa výrazne zníži. TransferWise sa totiž bezpečne pripojí do VisaNet prostredníctvom svojho sprostredkovateľa cloudových služieb a uvedenie na nových trhoch tak bude rýchlejšie, než sa plánovalo.

Spoločnosť Visa pôsobí v oblasti digitálnych platieb. Jej cieľom je umožniť zákazníkom, obchodníkom, bankám a vládnym organizáciám platby v digitálnom prostredí.

TransferWise je globálna spoločnosť, ktorá umožňuje presun peňazí po svete. Účet umožňuje uchovávať, míňať a posielať peniaze v 55. rôznych menách v ich reálnom kurze.