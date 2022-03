Vojna na Ukrajine stála Slovensko zatiaľ viac ako 100 miliónov eur, zrejme sa otvorí zákon o štátnom rozpočte

Je pravdepodobné, že v súvislosti s rusko-ukrajinským konfliktom sa bude u nás otvárať zákon o štátnom rozpočte. V relácii Braňo Závodský naživo to v rádiu Expres povedal minister financií Igor Matovič.

Pri pandémii COVID-19 si Slovensko vytvorilo rezervu na tento účel, avšak s vojnou podľa šéfa rezortu financií nikto nepočítal. Tým pádom nie je v rozpočte zahrnutá žiadna vysoká rezerva.

Navýšenie deficitu financií

Otvorenie rozpočtu a navýšenie výdavkov zároveň znamená navýšenie deficitu verejných financií. Konkrétne čísla odhadovať Matovič nechcel.

Malo by ísť podľa neho o sumu zhruba od pol miliardy do jednej miliardy eur. O novele zákona o štátnom rozpočte by sa mohlo podľa neho rokovať zrejme v máji.

Tlak na verejné financie

Aktuálnou situáciou je ohrozený aj plánovaný hospodársky rast. „Čím vyššia inflácia, tým pravdepodobne bude nižší hospodársky rast,“ povedal Matovič. Nová predikcia teda bude zrejme hovoriť aj o nižšom hospodárskom raste a vyššej inflácii.

Tlak na verejné financie teda je. Výdavky v súvislosti s vojnou podľa Matoviča rastú, či už na zbrane, sociálne dávky, zdravotnícku starostlivosť, stravu, náklady na ubytovanie a iné. „Viac ako 100 mil. eur nás to zatiaľ stálo za štyri týždne,“ skonštatoval Matovič.