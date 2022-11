Výdavkové limity nie sú prekážkou v prípade príchodu neočakávaného šoku, dlhová brzda nestačí

Výdavkové limity by neboli prekážkou, ak by prišla ďalšia pandémia alebo iný typ krízy. Ako v najnovšom podcaste povedal predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) Ján Tóth, výdavkové limity nie sú odtrhnuté od reality. Sú pripravené podľa neho aj na situácie, s ktorými sa nedá vopred rátať, ako bola pandémia, ruský útok na Ukrajinu, alebo energetická kríza a ich dôsledky. Jednorazové dočasné fiškálne opatrenia, ktoré sú v takých prípadoch nevyhnutné, nie sú obmedzené fiškálnymi limitmi.

Dlhová brzda nestačí

Výdavkové limity sú podľa rozpočtovej rady moderný nástroj na zostavenie realistického rozpočtu tak, aby ďalšej generácii neostali skrachované verejné financie. „Dlhová brzda nestačí a videli sme to nedávno, keď sme pri kríze prekročili bezpečnú úroveň dlhu. Dlhová brzda má totiž len strážiť hranice dlhu. Výdavkové limity nedovolia deficitnému vlaku sa príliš rozbehnúť,“ povedal Tóth. Navyše, aj v roku 2019 a začiatkom roku 2020 bolo možné vidieť, ako dlhová brzda nereaguje na zhoršovanie dlhodobej udržateľnosti verejných financií. Dlhová brzda v sebe nezohľadňuje budúce nárasty dlhu.

Potreba výdavkových limitov

Na to, aby bola prepojenosť medzi hospodárskou politikou vlády a dlhodobou udržateľnosťou, sú podľa Tótha potrebné výdavkové limity. Výdavkové limity sa schvaľujú na jedno volebné obdobie, nútia vládu zlepšovať dlhodobú udržateľnosť. V prípade porušenia limitov zákon počíta s tým, že musí prísť náprava v rovnakom objeme, v akom sa výdavkové limity porušili. Ak v jednom roku vláda použije vyššie výdavky, v budúcom si ich bude musieť o tú sumu znížiť.

„A práve v súčasnosti sa ešte rozprávame s ministerstvom financií o metodike, ako rýchlo náprava má prísť. Ministerstvo financií zatiaľ navrhuje, aby časový rozdiel bol až dva roky. S tým však nesúhlasíme,“ poznamenal Tóth. Hlavne preto, že vo verejných financiách existuje silný politický cyklus, kde vlády majú tendenciu zvyšovať výdavky alebo znižovať dane v druhej polovici volebného obdobia. „A ak by porušenie pravidiel prišlo v treťom alebo vo štvrtom roku, tak vláda by už za to nebola trestaná,“ dodal Tóth.