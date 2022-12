Výdavky Slovákom rastú, platy však nie. Viac ako štvrtine ľudí tak úspory spadli prakticky na nulu

Výdavky Slovákov v uplynulých mesiacoch neustále rastú, no ich príjmy vo väčšine prípadov nie. Situácia tak vedie u mnohých k poklesu úspor, pričom viac ako štvrtine ľudí spadli finančné rezervy za rok prakticky na nulu. Vyplynulo to z reprezentatívneho prieskumu Home Credit.

Vyššie príjmy

Niečo vyše polovica slovenských domácností mala príjmy na rovnakej úrovni, osem percent hovorí o ich poklese. Na druhej strane, 39 percent rodín zaznamenalo za uplynulý rok vyššie príjmy v porovnaní s minulosťou. Najčastejšie si prilepšili o maximálne 200 eur mesačne.

Takmer 30 percent opýtaných sa počas uplynulých 12 mesiacov dočkalo zvýšenia platu, 14 percent však s takouto požiadavkou v práci neuspelo, no najviac bolo takých, ktorí o vyššiu mzdu vôbec nepožiadali.

Úspory Slovákov

Finančne náročný rok sa negatívne prejavuje aj na úsporách Slovákov. Väčšina z nich, teda 56 percent, musela pre vyššie životné náklady siahnuť na svoje úspory, čo sa negatívne prejavilo na ich výške. Viac ako štvrtina ľudí dokonca za uplynulý rok prišla o celú svoju finančnú rezervu.

Prieskum od 13. do 17. októbra uskutočnila agentúra Stem/Mark na reprezentatívnej vzorke slovenskej populácie 506 respondentov od 18 do 64 rokov, a to pre Home Credit Slovakia.