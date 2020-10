Výkonnosť podielových fondov vplyvom trhových síl klesla

Aj keď hodnota aktív, a teda výkonnosť podielových fondov vplyvom trhových síl výraznejšie klesla, sektor nemusel v prvom polroku čeliť hromadným výplatám investícií. Ako ďalej konštatuje Národná banka Slovenska, po roku 2019, ktorý priniesol kolektívnemu investovaniu na Slovensku rekordný nárast aktív, sa niesla prvá polovica tohto roka v znamení miernej redukcie veľkosti sektora. Čistá hodnota aktív sektora sa znížila o 170 mil. eur na 9,4 mld. eur.

Negatívna zmena objemu spravovaných aktív v kolektívnom investovaní je podľa centrálnej banky odrazom strát, ktoré sa prevalili finančnými trhmi po vypuknutí globálnej pandémie COVID-19. Výsledný pokles čistej hodnoty aktív za celý prvý polrok je len zlomkom toho, ako sa hodnota aktív podielových fondov dočasne prepadla na vrchole stresovej situácie na finančných trhoch ku koncu marca. V tom čase len samotné tuzemské podielové fondy zaznamenali redukciu čistej hodnoty aktív oproti začiatku roka vyše pol miliardy eur, výpadok pri zahraničných podielových fondoch bol 300 mil. eur. Do konca júna však ocenenie aktív v podielových fondoch vymazalo väčšiu časť predošlého poklesu.

Napriek všeobecnej panike na finančných trhoch a pomerne dramatickému vplyvu takéhoto vývoja na hodnotu podielov vo fondoch kolektívneho investovania nemusel tunajší sektor čeliť podľa národnej banky návalu výplat investícií, ako to v minulosti bývalo zvykom v obdobných situáciách. Prevládajúca snaha o zbavovanie sa podielových listov sa objavila, ale pretrvala len niekoľko týždňov. V marci týmto spôsobom ubudlo z tuzemských podielových fondov 121 mil. eur, ale v ďalších troch mesiacoch sa už čisté predaje preklopili opäť do kladných čísel. Spolu s dobrým vstupom do začiatku roka 2020 tak celková bilancia čistých predajov v sledovanom období predstavovala plus 81 mil. eur. Tento výsledok podľa centrálnej banky pozitívne kontrastuje s dianím počas veľkej finančnej krízy, keď klienti zo sektora v krátkom čase stiahli takmer tretinu úspor, ktoré tu mali naakumulované.