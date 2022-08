Výška štátnej prémie na stavebné sporenie pre budúci rok zostane rovnaká, určilo ministerstvo financií

Výška štátnej prémie na stavebné sporenie sa v budúcom roku nezmení. Ministerstvo financií totiž podľa stanoveného vzorca vo svojom opatrení určuje, že štátna prémia zostane aj v budúcom roku na úrovni 2,5 % z ročného vkladu a maximálna výška štátnej prémie bude 70 eur.

Po polroku iba polovica

Znamená to, že na získanie plnej štátnej prémie k stavebnému sporeniu budú musieť sporitelia v roku 2023 vložiť 2 800 eur.

Ak by si sporiteľ chcel odkladať mesačne na to, aby získal plnú štátnu prémiu, musel by stavebnej sporiteľni posielať každý mesiac niečo vyše 233 eur.

Ak si však klient uzatvorí stavebné sporenie v druhej polovici kalendárneho roka, za vklady dostane len polovicu štátnej prémie. Potrebná suma 2 800 eur je pritom historicky najvyššia.

V roku 2018 to bolo pritom ešte 1 327,80 eura. Rovnako to bolo aj v roku 2017 a aj v roku 2016. V roku 2015 to bolo 1 207,09 eura a v roku 2014 išlo o sumu 781,06 eura.

Prémia sa roky znižovala

Úroveň štátnej prémie na stavebné sporenie sa určuje podľa stanoveného vzorca, ktorý berie do úvahy úroveň úrokových sadzieb na medzibankovom trhu.

Ak by však podľa neho aj vyšla záporná hodnota, zákon stanovuje, že percentuálny podiel štátnej prémie nemôže byť nižší ako 2,5 %.

Pôvodná výška štátnej prémie 199,2 eura bola zachovaná do roku 2000, odvtedy sa každým rokom znižovala. Štátna prémia 66,39 eura bola platná od roku 2006 do konca roku 2018. Od roku 2019 sa zaokrúhlila na sumu 70 eur.