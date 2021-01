Wall Street uzatvoril v pondelok so zmiešanými výsledkami. Apple a ďalšie veľké technologické firmy striedavo rástli a klesali, obchodovanie nakoniec ukončili so ziskom. Investori čakajú na výsledky za ukončený kvartál, ktoré počas tohto týždňa zverejnia aj viaceré popredné firmy z IT sektora.

Index S&P 500 posilnil o 0,4 % na 3 855,36 bodu, Dow Jones klesol o 0,1 % na 30 960 bodu a technologický Nasdaq vzrástol o 0,7 % na 13 635,99 bodu.