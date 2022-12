Zakladateľa skrachovanej burzy kryptomien FTX zatkli na Bahamách

Na žiadosť americkej vlády zatkli na Bahamách bývalého výkonného riaditeľa skrachovanej burzy kryptomien FTX Sama Bankman-Frieda. V pondelok o tom informovali americké a bahamské úrady.

Bankman-Frieda, ktorého po minulomesačnom kolapse FTX vyšetrujú americké i bahamské úrady, zatkli v pondelok. Jeho spoločnosť vyhlásila bankrot 11. novembra.

Sídlo FTX sa nachádza na Bahamách a Bankman-Fried bol od krachu firmy prevažne vo svojom luxusnom sídle v hlavnom meste Nassau. Jeho hovorca v pondelok zatknutie nekomentoval.

Bahamy by mali po formálnej žiadosti zo strany Spojených štátov Bankman-Frieda vydať do USA, pričom zadržaný sa môže odvolať, čo však podľa agentúry AP pravdepodobne len oddiali, no nezastaví jeho presun do Spojených štátov.