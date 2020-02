Záujem o bezhotovostné platby podľa Mastercardu rastie

Záujem o bezhotovostné platby aj naďalej rastie. „Platba kartou je stále najpohodlnejším a najobľúbenejším nástrojom na platenie,“ povedal generálny riaditeľ Mastercard pre Českú republiku a Slovensko Michal Čarný. Z prieskumu spoločnosti GfK pritom vyplynulo, že pokiaľ by to bolo možné, každý druhý zákazník by najradšej platil výhradne bezhotovostne.

V kamenných obchodoch platí bezhotovostne 70 % opýtaných, pritom jednoznačne dominujú platby kartou. Mobil využíva 10 % respondentov. Výhradne hotovosťou platí len 4 % zákazníkov. Aj pri online nákupoch ubúda používanie hotovosti. Polovica opýtaných odpovedala, že platia za objednaný tovar zásadne vopred, a to kartou, mobilom, elektronickou peňaženkou alebo bankovým prevodom. Tretina platí vždy až pri prevzatí tovaru, ale aj vtedy veľa z nich používa platobnú kartu alebo mobil.

Kontrola financií

Tí, ktorí dávajú prednosť bezhotovostným platbám, oceňujú, že nemusia nosiť peniaze a myslieť na to, či majú dostatok prostriedkov pre momentálnu potrebu. Skalní zástancovia hotovostných platieb zase argumentujú tým, že majú lepšiu kontrolu nad svojimi financiami. Zákazníci, ktorí platby striedajú, dávajú prednosť hotovosti tam, kde ide o nižšie čiastky. Napríklad pri menších nákupoch potravín im pripadá nevhodné platiť kartou. Hotovosť je podľa nich tiež vhodnejšia pri úhrade účtu v reštauračných zariadeniach. Ako dôvod uvádzajú možnosť dať sprepitné priamo personálu.

Prieskum GfK ukázal, že účastníci majú pomerne malé povedomie o tom, kde sa platí iba bezhotovostne. Menujú zvyčajne e-shopy, samoobslužné pokladne u rôznych obchodníkov alebo čerpacie stanice. Žiadne konkrétne miesto nebolo zmienené viac ako raz. Informovanejší sú ľudia do 40 rokov a obyvatelia hlavného mesta. Tí, ktorí takéto miesta poznajú, z jednej tretiny uvádzajú, že im to úplne vyhovuje, ostatní sú s princípom výhradnej bezhotovostnej platby skôr oboznámení.

Prieskum uskutočnila spoločnosť GfK Czech v januári 2020 na reprezentatívnej vzorke 1 000 respondentov internetovej populácie na Slovensku.