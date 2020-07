Záujem o investovanie do realít na Slovensku rastie

Priame investovanie do nehnuteľností na Slovensku rastie na obľube a zvyšuje sa záujem aj o investovanie do realitných fondov. Zaradenie realitných fondov do investičného portfólia medzi dlhopisy, akcie a alternatívne investície znižuje podľa generálneho riaditeľa Across Private Investments Maroša Ďurika jeho volatilitu a v ideálnom prípade aj zvyšuje jeho výnos. „Realitné fondy môžu investovať do kancelárskych budov, logistických a nákupných centier, hotelov, rezidenčných nehnuteľností a podobne. Pri nižších investíciách by sa mali investori orientovať na zmiešané realitné fondy, pri vyšších je lepšie využiť kombináciu viacerých užšie zameraných fondov,“ konštatuje Ďurik.

Dôležitá je efektívnosť

Investori by si mali všímať podľa Ďurika aj kreditnú kvalitu nájomníkov. Realitný fond je tak bezpečný, aká vysoká je kredibilita nájomcov. Vyššia kredibilita znamená väčšiu istotu, že nájomník bude schopný nájomnú zmluvu dodržať, ale na druhej strane nižší výnos pre investorov. Dôležité je všímať si podľa Ďurika aj obsadenosť. Hovorí o tom, ako efektívne realitný fond vyťažuje svoje nehnuteľnosti. Vysoká obsadenosť znamená, že realitný fond efektívne prenáša potenciál nehnuteľností do peňaženky investora.

Pozor na poplatky

Priemerný poplatok za správu a depozitára prekračuje 1,6 % p.a. V nie ojedinelých prípadoch tvoria tieto poplatky tretinu až polovicu hrubého výnosu fondu. „Takýmto fondom sa radšej vyhnite a investuje do fondov s férovou poplatkovou politikou,“ radí Ďurik. Legálne sa vyhnúť daniam je podľa neho veľkým plusom realitného fondu. Orientovať by sa mali investori na realitné fondy, ktoré sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu burzy cenných papierov. „Dajte si však pozor na to, aby nebol prípadný predaj realitného fondu tzv. redemáciou. Na ňu sa oslobodenie od dane z príjmov fyzických osôb nevzťahuje,“ hovorí Ďurik. Zároveň dodáva, že po vyčíňaní koronavírusu bude aj investovanie do realít a realitných fondov určite iné.